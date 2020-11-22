عروض جرير على الجوال والشاشات تصل ل 60% ألحق الخصم الآن jarir.com

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عروض مكتبات جرير

عروض الهواتف الذكية من موتورولا ون ماكرو وون هايبر وان زووم من مكتبات جرير

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خصومات جرير اليوم

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تخفيضات جرير على الجوال

تخفيضات وخصومات على أجهزة الهاتف الذكي من موتورولا جي بلس من مكتبات جرير

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