نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير ايفون 11 السعودية الأسبوعية في الجمعة البيضاء 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير ايفون 11 السعودية الأسبوعية نقدم لكم أكبر الخصومات المميزة من مكتبة جرير على جوال آيفون 11، الذي يبحث عنه الكثيرين من أبناء المملكة العربية السعودية، لهذا تقدم لك مكتبة جرير اكبر العروض الأسبوعية، على نسخ أبل ايفون المختلفة الفئات، والإمكانيات المتنوعة، بأسعار تتناسب مع الجميع، فقط تابعونا في أحدث عروض جرير للجوالات. عروض جرير ايفون 11 السعودية الأسبوعية جوال ايفون أبل 11 برو ماكس، سعة الذاكرة العشوائية 512 جيجابايت، متوفر باللون الأخضر الليل، فئة الجيل الرابع، بسعر 5599 ريال سعودي فقط، شامل قيمة الضريبة، بنسبة خصم 13%، ما يساوي 860 ريال سعودي.

جوال ايفون أبل 11 برو، سعة التخزين الذاكرة العشوائية 512 جيجابايت، متوفر باللون الفضي، فئة الجيل الرابع، فقط بسعر 5599 ريال سعودي، يشمل قيمة الضريبة. عروض مكتبة جرير على أكسسوارات جوال ايفون أبل 11 غطاء خلفي كلير لهاتف آيفون أبل 11 برو ماكس، متوفر بسعر 209 ريال سعودي فقط، شامل قيمة الضريبة.

غطاء خلفي جلد لهاتف آيفون أبل 11 برو، فقط بسعر 239 ريال سعودي، يشمل قيمة الضريبة كم يمكنك معرفة عروض جرير علي اللاب توب . العروض الأسبوعية على جوالات أيفون المختلفة من جرير جوال ايفون أبل اكس اس، سعة الذاكرة العشوائية 64 جيجا بايت، متوفر باللون الرمادي، فئة الجيل الرابع، فقط بسعر 3509 ريال سعودي، يشمل قيمة الضريبة عروض ايفون .

. جوال ايفون أبل 8، سعة الذاكرة العشوائية 64 جيجا بايت، فئة الجيل الرابع، متوفر باللون الرمادي، فقط بسعر 2189 ريال سعودي، يشمل قيمة الضريبة.

جوال أبل ايفون 8 بلس، سعة الذاكرة العشوائية 64 جيجابايت، فئة الجيل الرابع 4G، متوفر باللون الذهبي، فقط بسعر 2579 ريال سعودي، شامل قيمة الضريبة. جوال أبل ايفون 8 بلس، سعة الذاكرة العشوائية 64 جيجابايت، فئة الجيل الرابع، متوفر باللون رمادي فلكي، فقط بسعر 2579 ريال سعودي، شامل قيمة الضريبة. جوال ايفون أبل 7، سعة الذاكرة العشوائية 128 جيجابايت، فئة الجيل الرابع، متوفر باللون الذهبي الوردي، فقط بسعر 1969 ريال سعودي، يشمل قيمة الضريبة.

جوال ايفون أبل 7 ، سعة الذاكرة العشوائية 32 جيجابايت، فئة الجيل الرابع، متوفر باللون الأسود، فقط بسعر 1749 ريال سعودي، يشمل قيمة الضريبة. جوال أبل ايفون 7 بلس، سعة الذاكرة العشوائية 32 جيجابايت، متوفر باللون الأسود المعدني، فئة الجيل الرابع، فقط بسعر 1969 ريال سعودي، شامل قيمة الضريبة.

جوال أبل ايفون 6 اس، سعة الذاكرة العشوائية 32 جيجا بايت، فقط بسعر 1369 ريال سعودي، يشمل قيمة الضريبة. انتظروا مننا جميع عروض جرير السعودية الأسبوعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض جرير ايفون 11 السعودية الأسبوعية في الجمعة البيضاء 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.