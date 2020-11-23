عروض اكسترا الأسبوعية خصم يصل ل 50% عروض الجمعة البيضاء مستمرة وحتي نهاية نوفمبر

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية عروض وتنزيلات اكسترا تُعد شركة فيليبس من الشركات الرائدة في مجال تصنيع وبيع مختلف الأجهزة الكهربائية الكبيرة منها والصغيرة، سواء المتعلقة منها بالمنزل أو المكتب أو المدارس وغيرها من العديد من الأماكن، حيث توافر كافة المنتجات اللازمة لتسهيل الأعمال اليومية جميعًا، لذلك يعرض موقع اكسترا الخاص بالمملكة العربية السعودية باقة من منتجات شركة فيليبس الشهيرة بخصم يصل ل 30٪ وأكثر. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وعروض مكواة فيليبس بأقل من 999 ريال سعودي من اكسترا: عروض اكسترا %31 خصم على فيليبس، مكواة مولدة للبخار بيرفكت كير، 2100 واط، سعر الجهاز(869)ريال سعودي، بدلاً من(1259)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(390)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 42 ريال سعودي لمدة 36 شهراً.

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