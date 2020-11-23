عروض لولو هايبر ماركت السعودية تصل ل 40% حتي نهاية نوفمبر 2020

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت السعودية عروض هايبر ماركت لولو في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم عروض وتخفيضات وخصومات كبيرة من شركة أيرُوستار على الفلاشات والراوتر، وكذلك على الهواتف الذكية أوتي من أيرُوستار، بكل الفروع الخاصة بهايبر ماركت لولو في المملكة العربية السعودية. عروض لولو هايبر ماركت السعودية تخفيضات هايبر ماركت لولو على الفلاشات والراوتر: عروض لولو اليوم على سمارت، وايرليِس، واي فاي، راوتر، سعر الجهاز(199) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة

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