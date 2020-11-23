هايبر بنده ترد على تنزيلات المنافسين بعروض جريئة وتخفيضات تصل الى 40%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت بنده في المملكة العربية السعودية، تخفيضات وخصومات لم يسبق لها مثيل، في جميع فروع هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسواق بنده، على جميع أجهزة التِليفزيون الذكية، تتوافر في باقة متنوعة من كبرى الشركات المصنعة لأحدث الأجهزة المنزلية، وأيضاً عروض على الملحقات الخاصة بالتليفزيونات، كل ذلك تجدونه عند زيارتكم لأسواق بنده داخل المملكة العربية السعودية. عروض و خصومات على التلفزيونات الذكية من هايبر ماركت بنده تليِفزيون ذكي فيليبس، شاشة 40 بوصة، سعر الجهاز(699)ريال سعودي، بدلاً من(879)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(108)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل مجاني.

تلِيفزيون ذكي إمبكس، شاشة 55 بوصة، سعر الجهاز(1199)ريال سعودي، بدلاً من(1752)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(553)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل مجاني.

تلِيفزيون ذكي من توشيبا، شاشة 32 بوصة، سعر الجهاز(469)ريال سعودي، بدلاً من(657)ريال سعودي، اشتريه الأن ووفر(188)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل مجاني.

تلِيفزيون ذكي تي سي إل، أندريود، شاشة 55 بوصة، سعر الجهاز(1399)ريال سعودي، بدلاً من(2199)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر (800)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل مجاني. عروض وخصومات على ملحقات التليفزيون الذكي من هايبر ماركت بنده ريسيفر كبير من نادكو، سعر الجهاز(89)ريال سعودي، بدلاً من(109)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(20)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

توصيلة كهرباء، مع أثنين يو أس بِي، مزودة بأربع مخارج، عرض مع وحدة أخرى مجاناً، مقاس ثلاثة متر، سعر العرض(142)ريال سعودي، بدلاً من(235.25)ريال سعودي، اشتريه الآن ووفر(93.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. X إقرأ أيضاً: هدايا عروض هايبر الدانوب بالمملكة وتنزيلات من 11% وحتى 20% على الأجهزة الالكترونية

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