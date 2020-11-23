نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسواق هايبر العثيم تنفرد بعروض جريئة وتخفيض حصري قبل نهاية نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض توفير هايبر ماركت عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية، تخفيضات وخصومات ليس لها مثيل، على مختلف أنواع التلفزيونات الذكية، بأحدث الإصدارات وأقل الأسعار، وأرقى الموديلات، كما تتواجد خصومات وتنزيلات ضخمة على الأفران الكهربائية الصغيرة، والبطاريات المصنعة خصيصاً من شركة إنرجايزر العالمية، تعرض فقط من خلال عروض نهاية العام، في هايبر ماركت وسوبر ماركت وأسواق عبد الله العثيم، داخل المملكة العربية السعودية، فلا تفوتكم وسارعوا بزيارة أقرب فرع لكم. عرض خصومات وتخفيضات على التلفزيونات الذكية من هايبر ماركت عبد الله العثيم تليِفزيون ذكي دورا، شاشة 43 بوصة، ألْ أيِ دي، سعر الجهاز(699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تليِفزيون ذكي توشيبا، شاشة 32 بوصة، أل اي دي، سعر الجهاز(499)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تليِفزيون ذكي أي تي سي، إل أيْ دي، شاشة 32 بوصة، سعر الجهاز(699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض خصم حصرية على بطاريات إنرجايزر من هايبر ماركت عبد الله العثيم بطارية إنرجايزر ماكس تو، عدد ثلاث قطع مع واحدة مجاناً، سعر العرض(5)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

بطارية انرجايزر ثري، عدد أربع قطع، مع أثنين مجاناً، سعر العرض(19.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات وخصومات على الأفران الكهربية الصغيرة من هايبر ماركت عبد الله العثيم فرن امجوى باور كهربائي، سعة ٤٥ لتر، سعر الجهاز( 225)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

فرن مايكروويف شارب، سعة 20 لتر، سعر الجهاز(286.35)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

فرن برولاين، سعة ٢٢٠ فولت، سعر الجهاز(313.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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