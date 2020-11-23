نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار منيو البيك عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء تصل لـ 30% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن أسعار منيو البيك بعد موسم العروض والتخفيضات الكبيرة التي يقدمها المطعم هذه الأيام بمناسبة عروض الجمعة البيضاء، يقدم البيك العديد من الوجبات المميزة والأشهر وجبات الدجاج المقرمش ووجبات المأكولات البحرية بجانب صلصات البيك المميزة للغاية، والجميل خصومات الوجبات 30% أو يزيد بمناسبة الجمعة البيضاء. أسعار منيو البيك أسعار وجبات الدجاج المقرمش من البيك: سندوتش بيج حارق 11.5 ريال.

سندوتش بيج بيك الدجاج الكبير 11.5 ريال.

سندوتش برجر الفيلية مع البطاطس والمشروب الغازي ثلاث أحجام 4ريال – 6ريال -12 ريال.

وجبة سناك الدجاج مكونة من أربعة صوابع دجاج مسحب تقدم مع صلصة البيك ب4ريال.

وجبة البيك تتكون من 4 إلى 8 قطع دجاج مع الخبز والبطاطس وصلصة الثوم سعر الوجبة 14 ريال.

وجبة دجاج مسحب تتكون من 10 قطع دجاج مسحب مع الصلصة والخبز والبطاطا المقرمشة ب14 ريال، و7 قطع مقابل 10.5 ريال. وجبات المأكولات البحرية: وجبة فيليه السمك 6 قطع مع الخبز والبطاطا مقابل 16.5 ريال.

وجبة فيليه السمك الحراق 10 قطع مع الخبز والبطاطا مقابل 13 ريال.

وجبة الجمبري الاقتصادي 10 قطع جمبري مع الخبز والصلصة والبطاطا بسعر 21 ريال.

وجبة الجمبري الجامبو 8 قطع 29 ريال 10 قطع 40 ريال.

سندوتش فيليه السمك مقابل 6 ريال صغير و11 ريال كبير.

سندوتش الجمبري مقابل 10.5 ريال. وجبات الإفطار من البيك: سندوتش فلافل مقرمشة مقابل 3 ريال.

وجبة مكونة من عشرة قطع فلافل مقرمشة مع 2 صلصة طحينة وبطاطس وقطعة خبز في مقابل 6 ريالات. يوجد أيضًا العديد من الأطباق الجانبية كالصلصات والعصائر بالأسعار التالية: الذرة الساخنة مع الزبد مقابل 5 ريالات.

البطاطس المقلية مقابل 4 ريالات أو 5 ريالات.

سلطة الملفوف في مقابل 4 ريالات.

البطاطس مع الثومية في مقابل 5 ريالات.

3 قطع خبز مع صلصة الكاتشب 1.5 ريال.

الحمص مقابل 4 ريالات.

العصائر 1.5 ريال لـ 2.5 ريال

الآيس كريم مقايل 2 ريال جميع الأنواع. رقم البيك الموحد هو 677728612966، ورقم الدليفري هو 96622866777، كما وفر مطعم البيك خدمة الحجز والدفع من خلال تطبيق البيك، كل ما عليك فعله هو تنزيل التطبيق واختيار الفئة التي تريد ثم اختيار الوجبات وتحديد عنوان المطعم الذي سوف تستلم منه والتحقق من المعلومات وإجمالي الفاتورة والدفع بالفيزا ثم الذهاب بالموعد لاستلام الطلب.

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