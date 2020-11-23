نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا كما تعودنا لا تقاوم خصومات رهيبة تصل إلي 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا بالمملكة العربية السعودية، تعتبر عروض اكسترا من أهم العروض المميزة التي تقدمها شركة اكسترا، والتي ينتظرها الجميع من وقت لآخر وهذه العروض مثل الأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية، والهواتف الذكية، والأجهزة الإلكترونية أيضًا. عروض اكسترا اهم عروض اكسترا علي الأجهزة المنزلية غسالة الصحون إل جي، 9 برامج اللون أبيض بسعر 2699 ريال سعودي. هاير غسالة تعبئة أمامية، 7 كيلو، 1200 دورة بالدقيقة، أبيض بسعر 1199 ريال سعودي. آريستون، مجفف بنظام المكثف، 8 كيلو، 15 برنامج أبيض بسعر 2079 ريال سعودي. إل جي نشافة 7 كيلو، نظام المكثف، 9 برامج فضي بسعر 2999 ريال سعودي. كاندي، غسالة صحون، 13 أماكن تخزين، 9 برامج، إستيل بسعر 1499 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الأسبوعية تنزيلات اكسترا الأسبوعية علي إل جي مجفف ملابس، 9 كيلو فضي بسعر 4199 ريال سعودي. كلاس برو ثلاجة، 14.4 قدم تبريد بخار، أبيض بسعر 1299 ريال سعودي. جنرال مكيف جداري، 19600 وحدة، بارد بسعر 3849 ريال سعودي + هدية بقيمة 129 ريال سعودي. هايسنس، مكيف هواء متنقل، 12000 وحدة بارد، بسعر 1299 ريال سعودي. جنرال مكيف جداري، 19000 وحدة حار/ بارد بسعر 4199 ريال سعودي + هدية بقيمة 129 ريال سعودي. خصومات اكسترا اليومية اهم خصومات اكسترا جنرال مكيف جداري، 34200 وحدة تبريد، بارد بسعر 7999 ريال سعودي + الهدية. جنرال مكيف جداري، 26400 وحدة تبريد، حار/ بارد بسعر 6949 ريال سعودي + الهدية. هاير مكيف جداري، 27400 وحدة تبريد، حار بارد بسعر 3199 ريال سعودي + 2 هدية بسعر 308 ريال سعودي. جري مكيف جداري، 17800 وحدة، حار بارد، واي فاي بسعر 2249 ريال سعودي + 2 هدية بسعر 308 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية تخفيضات اكسترا هذا الأسبوع لاتفوتك بيكو موقد غاز، 90* 60 سم، 5 عيون، ستانلس ستيل بسعر 2099 ريال سعودي. جيبسون، موقد كهربائي، سيراميك 4 عيون أبيض بسعر 3459 ريال سعودي. جليم غاز، موقد غاز وكهرباء، 90* 60 سم، ستانلس ستيل بسعر 3639 ريال سعودي. موقد كهربائي جليم، غاز 4 مواقد كهرباء بسعر 2249 ريال سعودي. مورفي ريتشارد، محمصة خبز، 4 قطع أبيض بسعر 413 ريال سعودي. فيليبس شواية علوية 2300 واط بسعر 299 ريال سعودي. هذا كلة واكثر ستجدة بجميع فروع هايبر ماركت اكسترا تخفيضات والعروض علي الأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية وكل ما يحتاجة بيتك لا تجعل الفرصة تفوتك اغتنمها قبل نفاذ الكمية X إقرأ أيضاً: عروض ساكو عروض لا تقاوم وتخفيضات كبيرة تصل إلي 50%

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض اكسترا كما تعودنا لا تقاوم خصومات رهيبة تصل إلي 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.