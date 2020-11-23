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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي عروض التوفير من متاجر السعودية العروض الأسبوعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أقوي عروض التوفير من متاجر السعودية على المواد الغذائية، كرتونة دجاج فقيه مجمدة 10 حبات وزن 1000 جم ب 126 ريال، كيلو من عسل الشفاء ب 46.95 ريال، بدلا من 67.95 ريال، برجر دجاج السنبلة وزن 1.344 جم ب 25.95 ريال، بدل من 39.95 ريال، زيت الذرة النقي فلورا وزن 1.8 لتر ب 13.95 ريال، بدلا من 24.95 ريال، زيت القلي 1.8 لتر ب 11.95 ريال، بدلا من 21.50 ريال، رز مندي بسمتي 10 كيلو ب 62.95 ريال، بدلا من 66.75 ريال، زيت زيتون سيرجيلا تنك 10 لتر ب 179 ريال، بدلا من 204 ريال، 9 حبات من مكرونة زادي يونيفود متنوع وزن 400 جم ب 11.52 ريال، بدلا من 17.55 ريال.
أقوي عروض التوفير من متاجر السعودية العروض الأسبوعية
500 مل من زيت الزيتون نادك بكر ب 20.95 ريال، بدلا 27.95 ريال، كريمة الطبخ كيلو ب 19.95 ريال، بدلا من 25.95 ريال، عسل طبيعي روضة النحل 500 جم ب 18.95 ريال، بدلا من 21.95 ريال، طحينة بيضاء بدلي اللؤلؤة 2 كيلو ب 38.95 ريالن بدلا من 43.95 ريال، 100 جم نشاء الذرة العلالي ب 16.25 ريال، بدلا من 20.95 ريال.
عروض المواد الغذائية من متاجر السعودية
5 كيلو من السكر البني الطبيعي سويتي ب 105 ريال، بدلا من 113 ريال، عسل ذائقة نحل صافي 375 جم ب 7.95 ريال، بدلا من 10.75 ريال، 4 حبات من بهارات برياني 60 جم ب 10 ريال، بدلا من 15 ريال، رز كرنل بسمتي ابيض 5 كيلو ذائقة ب 31.95 ريال، بدلا من 36.95 ريال، فانيليا بودرة 20 جم ب 9.24 ريال، بدلا من 12 ريال، كاتشب طماطم 3 حبات وزن 340 جم ب 9.50 ريال، بدلا من 14.50 ريال.
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