نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكسايت السعودية Xcite وأقوى التخفيضات الكبري للجمعة البيضاء 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكسايت السعودية Xcite وأقوى التخفيضات الكبري للجمعة البيضاء 2020 تعرضها لكم بمناسبة إحتفالات البلاك فرايداي، حيث طرحت اكسايت عروض حصرية على معروضاتها من هواتف، وشاشات، وأجهزة لاب توب، ومختلف الأجهزة المنزلية واللإلكترونية.

اكسايت السعودية Xcite وأقوى التخفيضات الكبري للجمعة البيضاء 2020

تستمر العروض حتى يوم 30 نوفمبر 2020، والتي قد بدأت في يوم 19 نوفمبر الموافق 15 ربيع الآخر، وتقدم اكسايت السعودية أفضل خدمات الضمان وأقل الأسعار.

عروض اكسايت السعودية على الهواتف الذكية

هاتف ايفون 12 ، بسعر خاص 3799 ريال سعودي للإصدار 64 جيجابايت، وبسعر 4049 ريال سعودي للإصدار 128 جيجابايت.

هاتف ايفون SE، بسعر خاص 1599 ريال سعودي للإصدار 64 جيجابايت، بدلًا من 1919 ريال سعودي، وبسعر 1849 ريال سعودي للإصدار 128 جيجابايت، بدلًا من 2189 ريال سعودي.

هاتف اونر 9A، بسعة 64 جيجابايت، بسعر 549 ريال سعودي، بدلًا من 609 ريال سعودي.

هاتف هواوي Y6P، بسعة 64 جيجابايت، بسعر مميز 549 ريال سعودي، بدلًا من 599 ريال سعودي.

عروض اكسايت السعودية على اللاب توب

لاب توب hp ، سعة 1 تيرابايت، ويندوز 10، بسعر 2799 ريال سعودي، بدلًا من 2999 ريال سعودي، بخصم فوري 200 ريال سعودي.

لاب توب DELL، سعة 1 تيرابايت، ويندوز 10، بسعر 7454 ريال سعودي، بدلًا من 7999 ريال سعودي، بخصم فوري 545 ريال سعودي.

لاب توب msi، ويندوز 10، بسعر 3749 ريال سعودي، بدلًا من 3899 ريال سعودي، بخصم فوري عند الشراء 150 ريال سعودي.

لاب توب ALIENWARE، ويندوز 10، سعة 1 تيرابايت، بسعر 10277 ريال سعودي، بدلًا من 10999 ريال سعودي، بخصم فوري 722 ريال سعودي.

عروض اكسايت السعودية على الشاشات

شاشة Wansa مقاس 50 بوصة، بخصم خاص 53%، بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

شاشة Wansa مقاس 70 بوصة، أندرويد، بخصم خاص 49%، بسعر مميز 2450 ريال سعودي بدلًا من 4999 ريال سعودي.

شاشة ال جي مقاس 55 بوصة، أندرويد، بسعر خاص 229 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي.

عروض Xcite اكسايت السعودية في الجمعة البيضاء هي عروض حصرية تقدم بها تخفيضات كبرى تنافسية، حيث تتميز اكسايت بأفضل الأسعار وأفضل خدمة للضمان، والعروض مستمرة حتى نهاية شهر فبراير الحالي.