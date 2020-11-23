نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نون السعودية تخفيضات الجمعة البيضاء 2020 وأقوى عروض الإلكترونيات حتى 29 نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُقدم نون السعودية تخفيضات هائلة بمناسبة الجمعة البيضاء 2020، وعروض لا تقاوم على جميع الإلكترونيات، وذلك بدءًا من يوم 23 نوفمبر 2020 وتظل هذه العروض سارية حتى يوم 29 نوفمبر، أي أسبوع من التخفيضات والعروض في نون السعودية، فقط لفترة محدودة، ولذلك بادورا بمعرفة هذه العروض معنا؛ وقوموا باقتناء كل ما تحبونه بأرخص الأسعار فقط في نون.

نون السعودية تخفيضات الجمعة البيضاء 2020

إليكم أقوى عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء لعام 2020 في نون السعودية وذلك على جميع الأجهزة الإلكترونية بما تشمله من لابتوب، تابلت، أيباد، والنقاط التالية توضح عروض الإلكترونيات.

عروض اللابتوب في نون السعودية

لابتوب زد اي لايف، رامات 4 جيجا، فقط بسعر 1726 ريال سعودي بدلًا من 1999 ريال سعودي.

لابتوب أسباير 3، شاشة 15.6 بوصة، رامات 4 جيجا، بسعر 1799 ريال سعودي بدلًا من 2299 ريال سعودي.

لابتوب ماك بوك اير من ابل، شاشة 13.3 بوصة، رامات 8 جيجا، بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 5524 ريال سعودي.

لابتوب لينوفو، شاشة 15.6 بوصة، بسعر 1930 ريال سعودي بدلًا من 2200 ريال سعودي.

لابتوب HD G7، شاشة 14 بوصة، رامات 4 جيجا، بسعر 1699 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

عروض نون على التابلت والأيباد

تابلت سامسونج جالاكسي 2019، شاشة 8 بوصة، رامات 2 جيجا، ذاكرة 32 جيجا، بسعر 599 ريال سعودي.

تابلت سامسونج جالاكسي A، شاشة 8 بوصة، ذاكرة 32 جيجا، بسعر 549 ريال سعودي.

تابلت لينوفو E7، شاشة 7 بوصة، رامات 1 جيجا، ذاكرة 16 جيجا، فقط بسعر 335 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي.

جهاز ميت باد T8 من هواوي، شاشة 8 بوصة، ذاكرة 16 جيجا، بسعر 429 ريال سعودي.

جهاز ايباد ميني 2019 الجيل الخامس، شاشة 7.9 بوصة، ذاكرة 64 جيجا، بسعر 1750 ريال سعودي بدلًا من 2299 ريال سعودي.

عروض وحدات التخزين في نون

وحدة تخزين فلاش USB من سانديسك، سعة 32 جيجا، بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 16 ريال سعودي.

وحدة تخزين فلاش درايف من توشيبا، سعة 16 جيجا، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

وحدة تخزين فلاش USB من سانديسك، سعة 32 جيجا، بسعر 15.95 ريال سعودي بدلًا من 16.80 ريال سعودي.

قدمنا لكم مجموعة من أقوى العروض المُقدمة من نون السعودية، وتابعونا بإستمرار لمعرفة المزيد عن عروض الجمعة البيضاء في السعودية، وأيضًا عروض وتخفيضات 2020.