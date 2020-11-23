نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجدد عروض ساكو على جميع المنتجات تصل إلى 70% saco.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات ساكو وتنزيلات رائعة على حافظات البرودة بمختلف أشكالها من صناديق أو عبوات، وبمختلف أحجامها واستخدامها، سواء لحفظ الطعام أو المشروبات، تجدونها فقط داخل هايبر ماركت ساكو في المملكة العربية السعودية.

عروض هايبر ساكو

تخفيضات وتنزيلات ساكو على حافظات المشروبات والطعام من شركة كومْبلاست في هايبر ماركت ساكو:

حافظة كومْبلاست للمشروبات والماء للتبريد، سعة 3.78 لتر، سعر القطعة(45.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

صنادق كومْبلاست الحافظة للبرودة، عدد ثلاث قطع، سعة 1.89 لتر لعدد أَثنين قطعة، وسعة عشرون لتر، سعر العرض(149)ريال سعودي،بدلاً من(170.75)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر عشرين ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

صندوق حافظ للبرودة من كومْبلاست، خفيف الوزن وقابل للطي، سعة 41 زجاجة، وستون علبة، مقابض مريحة للمسك، سعر القطعة(145)ريال سعودي، بدلاً من(179.75)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(46)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات ساكو الأسبوعية

تخفيضات وتنزيلات على حافظات المشروبات والطعام من شركة ريبرمَايد في هايبر ماركت ساكو: