نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي عروض بنده خصومات الجمعة البيضاء خصم يصل ل 30% الحق العرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي عروض بنده عروض بنده الجمعة البيضاء دائمًا ما تحرص مجموعة أسواق بنده على تقديم أكبر الخصومات، وأضخم عروض الجمعة البيضاء التي تقدم في نوفمبر من كل عام، وهذه العروض بخلاف عروضها الأسبوعية التي تنال بها رضا عملائها.

أقوي عروض بنده

عروض بنده في الجمعة البيضاء من بنده على الأجهزة المنزلية:

تخفيضات بنده الأسبوعية مكواة بخار فيليبس 2400 واط 139 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال سعودي.

عروض بنده اليومية مكواة تيفال 59 ريال سعودي بدلاً من 85 ريال سعودي.

تنزيلات بنده مكواة كولين 49 ريال سعودي بدلاً من 75 ريال سعودي.

عروض الجمعة البيضاء على مكواة بخار عامدية تيفال 349 ريال سعودي بدلاً من 505 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية كولين 1600 واط 179 ريال سعودي بدلاً من 239 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الأسبوعية

خصومات بنده على غسالة تعبئة أمامية وايت ويستنجهاوس، 7كجم، 1099 ريال سعودي بدلاً من 1399 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية غسالة تعبئة علوية ديباس 7كجم، 359 ريال سعودي بدلاً من 559 ريال سعودي.

تنزيلات بنده ميكرويف وايت ويستنجهاوس 20 لتر، 199 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال سعودي.

أقوي عروض السعودية على موزع مياه حار وبارد جيباس 279 ريال سعودي بدلاً من 415 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية اريتي 1600 واط، 119 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال سعودي.

خلاط كليك أون 4×1، 500 واط، 99 ريال سعودي بدلاً من 175 ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم

تنزيلات بنده على خلاط فيليبس 99 ريال سعودي بدلاً من 155 ريال سعودي.

خصومات بنده قطاعة مولينيكس 139 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال سعودي.

قطاعة جيباس 59 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال سعودي.

خلاط جيباس 65 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال سعودي.

أقوي عروض السعودية اليوم