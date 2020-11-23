نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم تخفيضات تصل إلي 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم، نبذة عن العثيم يقدم أفضل التخفيضات والعروض والتي تكون من ضمن عروض الجملة في أسواق العثيم، ولذلك فعليكم بمعرفة تلك العروض لكي لا تضيعوا فرصة الحصول على تلك المنتجات، وفي الآتي سنذكر لكم أبرز العروض. عروض العثيم عروض العثيم على بعض المنتجات المختلفة على بعض المنتجات المختلفة بلغ سعر مكرونة العلالي إلى 61 ريال سعودي. سعر حليب بوني سائل بلغ 207 ريال سعودي. سعر شاي ليبتون بلغ 458 ريال سعودي. حليب وادي فاطمة بلغ سعره 193 ريال سعودي. قشطة حليب جولدن بلغ سعره 85 ريال سعودي. خصومات العثيم اليومية اهم خصومات العثيم سعر زيت أبو زهرة دوار شمس بلغ 72 ريال سعودي. سعر بيرة بربيكان سادة علب بلغ 39.05 ريال سعودي. شوكولاتة نوتيلا برطمان 15×200 جم بلغ سعره 134 ريال سعودي. كورن فليكس كلوقز بلغ سعره 118 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية تخفيضات العثيم على المنتجات الغذائية بلغ سعر تورتة كرنفال إلى 44.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 49.95 ريال. سعر الكنافة بالقشطة بلغ سعرها 22.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 45 ريال. حلا جوز الهند والكرز بلغ سعره 29.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 38.50 ريال. بلغ سعر بيتزا خضار وسط إلى 5.95 ريال سعودي. سعر كرواسون بالزبدة بلغ 5.95 ريال سعودي بدلاً من سعر7.50 ريال. خصومات العثيم على المجمدات لحم عجل بلدي بدون عظم بلغ سعره 38.95 ريال سعودي. سعر عجل بلدي بالعظم بلغ سعره 34.95 ريال سعودي. بلغ سعر لحم حاشي بالعظم إلى 28.95 ريال سعودي. تنزيلات العثيم اليومية سعر لحم عجل بلدي بدون عظم بلغ 48.95 ريال سعودي. لحم الخروف البربري بالعظم بلغ سعره 49.95 ريال سعودي. سعر أوصال بقرى بلغ 22.95 ريال سعودي. سعر مفروم بقر برازيلي بلغ 22.50 ريال سعودي. X إقرأ أيضاً: تخفيضات هايبر اكسترا علي كل المنتجات خصومات حتى 50%

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