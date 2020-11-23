نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة هايبر بنده للفوز ببطاقات “سلتي” بقيمة 500 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواصل سلسلة هايبر بنده السعودية في إسعاد وإبهار عملائها من خلال إقامة المسابقات وتوفير جوائز قيمة وعروض وخصومات ضخمة، وذلك بمناسبة اقتراب حلول موعد الجمعة البيضاء الذي يوافق يوم 27 نوفمبر القادم ويعد من أكبر مهرجانات العروض والخصومات على السلع والمنتجات في جميع دول العالم، وتستغل كافة المتاجر هذا اليوم بتوفير عروض مغرية على كثير من السلع بهدف جذب مزيد من العملاء.

مسابقة هايبر بنده الجديدة

كشف الحساب الرسمي لهايبر بنده على تويتر عن إطلاقه مسابقة على قسيمة شراء تحت مسمى “بطاقات سلتي” بقيمة 500 ريال سعودي لثلاث مشتركين فقط سيتم اختيارهم من إجمالي العملاء الذين شاركوا في المسابقة، وكانت المسابقة قد بدأت يوم الجمعة الماضي الموافق 20 نوفمبر على أن تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر.

وتأتي المسابقة لتشجيع عملاء هايبر بنده على الاستفادة من عروض الجمعة البيضاء التي كانت أطلقتها يوم الأربعاء الماضي حيث تعد هذه العروض والتخفضيات لإثارة تشويق وحماس العملاء قبل حلول يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر الذي يوافق “الجمعة البيضاء”.

خطوات الاشتراك في مسابقة هايبر بنده

أعلن الحساب الرسمي لبنده علي “تويتر” عبر فيديو توضيحي عن ثلاث خطوات لابد من اتباعها للإشتراك في مسابقة والدخول في السحب على بطاقات سلتي بقيمة 500 ريال سعودي وهي:

أن يقوم العملاء بمشاركة هايبر بنده 3 منتجات قاموا بشرائها بشرط أن تكون ضمن عروض الجمعة البيضاء في بنده. الإشارة (منشن) لحساب بنده الرسمي على تويتر، وذلك بكتابة الرمز (@) ثم كتابة اسم حساب الهايبر على تويتر. استخدام هاشتاق (#الجمعة_البيضاء_مع_بنده).

وكانت بنده قد وجهت عدد من النصائح والتوجيهات لعملائها للاستفادة بأكبر قدر ممكن من عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء في بنده وهي كالتالي:

وضع قائمة بأهم السلع والمنتجات المرغوب في شرائها. التأكد من مشاهدة كافة العروض والخصومات. الحرص قدر الإمكان على زيارة فروع بنده مبكراً لتجنب الازدحام. التأكد من توفر أكثر من وسيلة للدفع سواء كانت إلكترونية أو كاش. الاستفسار عن تفاصيل المنتجات المراد شرائها من خلال قسم الاستعلامات. مراجعة الفاتورة بعد الانتهاء من عملية الشراء.

وفي ذات السياق أعلن حساب هايبر بنده عن مجانية خدمة توصيل الطلبات إلي المنازل لأول طلب عن طريق استخدام بروموكود “HALA” عبر التطبيق الخاص بالهايبر “بنده كليك” مشيرا إلي أن الحد الأدنى للاستفادة من العرض هو 100 ريال للطلب.