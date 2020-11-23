عروض اكسترا اقوى العروض والخصومات التي تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا، اكسترا يقدم لمواطني المملكة العربية السعودية أفضل العروض على الهواتف المحمول، ولذلك عليك عزيزي القارئ التعرف على تلك العروض لكل تعلم كل ما هو جديد في اكسترا. عرض اكسترا على الهواتف بلغ سعر هاتف ايفون 11 برو 3.799 ريال سعودي بدلاً من سعر 4.709 ريال. هاتف ايفون se 2020 بلغ سعره 1.849 ريال سعودي بدلاً من سعر 2.189 ريال سعودي. هاتف هواوي واي 7 إيه بسعة حجم 128 جيجابايت بلغ سعره 769 ريال سعودي. سعر هاتف هواوي 7 إيه 4 جي بسعة حجم 128 جيجا بايت “اللون الأخضر” بلغ 769 ريال سعودي. سعر سامسونج جالكسي أي 128 جيجابايت بلغ 1299 ريال سعودي. خصومات اكسترا على الهواتف المحمولة خصومات اكسترا على الهواتف المحمولة سعر الكاتيل 5048 يو بسعة حجم 128 جيجا بايت باللون الأسود بلغ 549 ريال سعودي. سعر موتورولا جي 9 بلاي بسعة حجم 128 جيجابايت بلغ سعره 579 ريال سعودي. هاتف سامسونج جالكسي آي 71 بسعة حجم 128 جيجابايت بلغ سعر 1299 ريال سعودي بدلاً من سعر 1749 ريال سعودي. هاتف سامسونج جالكسي إيه 21 إس بسعة حجم 64 جيجابايت “اللون الأسود” بلغ سعره 749 ريال سعودي بدلاً من سعر 819 ريال. هاتف سامسونج إس إي 128 جيجابايت بلغ سعره 1849 ريال سعودي بدلاً من سعر 2189 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية اهم تخفيضات اكسترا سامسونج جالكسي نوت 10 بلس بسعة حجم 256 جيجابايت بلغ سعره 2599 ريال سعودي بدلاً من سعر 4379 ريال سعودي. أوبو آي 93 بسعة حجم 128 جيجابايت بلغ سعره 1199 ريال سعودي. سعر هاتف نوكيا 2.4، بسعة حجم 64 جيجابايت بلغ سعره 445 ريال سعودي بدلاً من سعر 600 ريال سعودي. هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس بسعة حجم 256 جيجابايت بلغ سعره 2600 ريال سعودي.

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