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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات الجوالات من امازون السعودية وأقوي عروض الجمعة البيضاء في المقال التالي
عمر شويل - جدة تخفيضات الجوالات من امازون السعودية وأقوي عروض الجمعة البيضاء هاتف سامسونج جالكسي اس 20 ب 2.595 ريال، ساعة سامسونج جالكسي 46 ملم فضي ب 1.277 ريال، هاتف سامسونج جالكسي ايه 51 لونه أسود جيل رابع ب 849 ريال، شاحن متنقل انكر سعة 26.800 ملى امبير 3 منافذ يو اس بي ب 171 ريال، بدلا من 458 ريال، هاتف لينوفو ايه 7 ب 388 ريال، بدلا من 499 ريال، هاتف سامسونج جالكسي ام 31 ب 1.093 ريال، هاتف ابل ايفون 11 مزود بفيس تايم ب 4.029 ريال، بدلا من 4.299 ريال.
تخفيضات الجوالات من امازون السعودية وأقوي عروض الجمعة البيضاء
هاتف جوجل بيكسل 5 لونه اسود سعة 128 جيجا بايت ب 3.499 ريال، هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 لايت ب 1.459 ريال، هاتف شاومي ريد مي نوت 9 ب 779 ريال، هاتف هواوي واي 6 بي ب 525 ريال، سامسونج ايه 11 ب 515 ريال، هاتف الالعاب نوبيا ريد ماجيك جيل خامس ب 3.098 ريال، هاتف الكاتيل 2053D اسود ب 199 ريال.
عروض الجوالات اليوم الجمعة البيضاء
هاتف شاومي ريدمي نوت 9 برو لون رمادي ب 993 ريال، زد تي اي نوبيا ريد ماجيك 5 اس ب 2.973 ريال، هواوي بي 30 لايت هاي ايديشن 128 جيجا بايت ب 799 ريال، نوكيا 105 لونه اسود ب 65 ريال، لينوفو ايه 8 لونه ازرق ب 499 ريال، هواوي واي 8 بي ب 819 ريال، هاتف هواوي واي 5 بي سعة 32 جيجا بايت ب 353 ريال، هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس ب 2.499 ريال.
تخفيضات امازون السعودية اليوم
هاتف شاومي ريدمي نوت 9 سعة 128 جيجا بايت ب 699 ريال، سامسونج جالكسي ايه 71 ب 1.369 ريال، هاتف واي 30 من فيفو ب 745 ريال، هواوي بي 30 لايت النسخة العالية ب 799 ريال، جهاز ايفون 6S من ابل مع تايم فيس ب 1.199 ريال، بلاك بيري بولد ب 659 ريال، نوكيا E52 الهاتف الذكي ب 650 ريال، بلاك بيري كيرف ب 295 ريال، نوكيا 216 ب 141 ريال، هاتف الكاتل كيه 1 ب 99 ريال.
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