 عروض اكسترا عروض رهيبة وخصومات لا تقاوم تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا، اكسترا من أفضل المتاجر التي تقوم ببيع الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة، كما أنه يقوم بتقديم أفضل العروض على هذه المنتجات، وفي هذا المقال سوف نذكر لكم بعض من تلك العروض. عروض اكسترا على الشاشات عروض اكسترا سعر شاشة كلاس برو تلفزيون 32 بوصة بلغ 399 ريال سعودي بدلاً من سعر 700 ريال. شاشة ال جي تلفزيون 65 بوصة بلغ سعره 2899 ريال سعودي بدلاً من سعر 5599 ريال. شاشة شارب تلفزيون 32 بوصة بلغ سعرها 529 ريال سعودي بدلاً من سعر 800 ريال سعودي. شاشة تي سي ال تلفزيون 65 بوصة بلغ سعرها 2199 ريال سعودي بدلاً منس عر 3499 ريال. تخفيضات اكسترا الأسبوعية تخفيضات اكسترا الأسبوعية بلغ سعر شاشة توشيبا 40 بوصة إلى 749 ريال سعودي بدلاً من سعر 1199 ريال سعودي. سامسونج تلفزيون 65 بوصة بلغ سعره 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 6000 ريال سعودي. شاشة تي سي ال تلفزيون 70 بوصة بلغ سعره 2800 ريال سعودي بدلاً من سعر 4999 ريال سعودي. شاشة كلاس برو تلفزيون 49 بوصة بلغ سعره 900 ريال سعودي بدلاً من سعر 1500 ريال سعودي. شاشة سوني تلفزيون 65 بوصة بلغ سعره 3000 ريال سعودي بدلاً من سعر 4999 ريال. خصومات اكسترا خصومات اكسترا شاشة كلاس برو تلفزيون 65 بوصة بلغ سعره 1799 ريال سعودي بدلاً من سعر 3499 ريال سعودي. شاشة توشيبا 32 بوصة اتش دي بلغ سعرها 469 ريال سعودي بدلاً من سعر 749 ريال. شاشة كلاس برو تلفزيون 70 بوصة بلغ سعره 2599 ريال سعودي بدلاً من سعر 5000 ريال سعودي. شاشة كلاس برو تلفزيون 55 بوصة بلغ سعره 1099 ريال سعودي بدلاً من سعر 2199 ريال. شاشة كلاس برو تلفزيون 42 بوصة بلغ سعره 649 ريال سعودي بدلاً من سعر 1199 ريال.

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