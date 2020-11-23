عروض ساكو اجمد واقوى العروض خصومات تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو، تعرف على عروض ساكو، ساكو يقدم عروضاً على الأدوات المنزلية والصناعية، ولذلك يجب عليكم معرفة تلك العروض من أجل الحصول عليها وبأرخص الأسعار، وفي الآتي سنذكر لكم العروض المقدمة من ساكو. عروض ساكو عروض ساكو على منتجات التخزين بلغ سعر وحدة التخزين 4 طبقات إلى 313 ريال سعودي. سعر وحدة التخزين المعدنية بلغ 579.50 ريال سعودي. سعر وحدة تخزين 5 طبقات فولاذ بلغ 258.35 ريال سعودي. تخفيضات ساكو الشهرية سعر وحدة تخزين 5 طبقات بلغ 505 ريال سعودي. وحدة تخزين 4 طبقات مقال 18×45×12 سم بلغ سعره 715 ريال سعودي. وحدة تخزين 4 طبقات مقاس 14×22×48 باللون الأسود بلغ سعره 225.50 ريال سعودي. وحدة تخزين 4 طبقات مقاس 12×45×18 بلغ سعره 715 ريال سعودي. خصومات ساكو علي الأجهزة اللوحية عروض ساكو على الأجهزة اللوحية بلغ سعر جهاز لينوفو بسعة حجم 32 جيجابايت إلى 499 ريال سعودي بدلاً من سعر 519 ريال سعودي. ايباد اير 10.5 انش بسعة حجم 64 جيجابايت بلغ سعره 2.099 ريال سعودي. سامسونج جالكسي A70 بلغ سعره 1.149 ريال سعودي بدلاً من سعر 1.399 ريال. نوكيا 2.1 بلغ سعره 199 ريال سعودي بدلاً من 389 ريال سعودي. عروض مخصومات ساكو عروض وخصومات ساكو هاتف سامسونج A20 بلغ سعره 569 ريال سعودي بدلاً من سعر 599 ريال. هاتف هواوي y7 بلغ سعره 599 ريال سعودي بدلاً من سعر 629 ريال سعودي. بلغ سعر هاتف هواوي P30 إلى 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 999 ريال. هواوي ميت 20 بلغ سعره 1.499 ريال سعودي بدلاً من سعر 2.100 ريال. ايفون 11 برو بلغ سعر 4.299 ريال سعودي، بينما ايفون 11 برو ماكس بلغ سعره 4.799 ريال سعودي.

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