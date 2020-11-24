عروض امازون خصم 50% وحتي نهاية نوفمبر ما زالت العروض والخصومات مستمرة ألحق العرض

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عمر شويل - جدة عروض أمازون الأسبوعية تُعد أسواق أمازون الإلكترونية من أشهر وأهم مواقع التسوق الإلكتروني بلا منازع، حيث تقدم تشكيلة ضخمة من كافة المنتجات الإلكترونية التي لا غنى عنها لكل فرد، كل ذلك بخصومات لا تنافس وأسعار لا تفوت. عروض أمازون الأسبوعية عروض التابلت من شركة مايكروسوفت من أسواق أمازون: تخفيضات أمازون خصم 22٪ تابلت سِرفيس برو اكس من مايكروسوفت، حجم الشاشة 13 بوصة تعمل باللمس، شريحة مايكروسوفت SQ1، ذاكرة 16 جيجا بايت، 256 جيجا اس اس دي، واي فاي مع شبكة الجيل الرابع ال تي اي، اسود مطفي، سعر الجهاز(5299)ريال سعودي، بدلاً من(6799)ريال سعودي، اشتريه الأنْ ووفر(1500)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، الشحن مجاني.

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