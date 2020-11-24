نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض البلاك فرايداي 2020 على الشاشات في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض البلاك فرايداي 2020 على الشاشات ما زالت مستمرة في مصر سواء من خلال كبرى المراكز التجارية أو من مواقع التسوق الإلكتروني، حيث تتميز عروض الجمعة البيضاء على الشاشات في مصر 2020 بأنها عروض ضخمة وخصومات كبيرة تصل إلى 50 في المائة من السعر الأساسي، ينتظر المصريون عروض البلاك فرايداي على الأجهزة الكهربائية باعتبارها التخفيضات الأكبر طوال العام، فبدلاً من شراء جهاز معين يمكنهم شراء أكثر من جهاز في تخفيضات الجمعة السوداء أو الجمعة البيضاء كما نقول عليها في الوطن العربي.

عروض البلاك فرايداي 2020 على الشاشات

الكثير من المراكز التجارية قدمت عروض وخصومات هالة على أسعار شاشات التليفزيون، حيث يمكنك التسوق ومعرفة الأسعار من خلالنا لاتخاذ قرار الشراء:

عروض البلاك فرايداي 2020 على الشاشات سوق كوم

تليفزيون سمارت 40 بوصة بشاشة فل اتش دي وريسيفر مدمج بسعر 3999 جنيهاً بدلاً من 4699 جنيهاً وبخصم 14%.

شاشة سامسونج سمارت إل إي دي 50 بوصة بتقنية 4k بسعر 6240 جنيهاً بدلاً من 6799 جنيهاً.

شاشة جاك 32 بوصة إل إي دي سمارت لون أسود بسعر 2049 بدلاً من 2300 جنيهاً.

تليفزيون سمارت سامسونج إل إي دي بتقنية 4k ألترا إتش دي مقاس 55 بوصة بسعر 7199 جنيهاً بدلاً من 8199 جنيهاً وبخصم 1000 جنيه.

تليفزيون سمارت سامسونج 65 بوصة منحنى 4k بسعر 11499 بدلاً من 12999 جنيهاً وبخصم 1590 جنيه.

عروض جوميا على الشاشات

شاشة سامسونج سمارت 32 بوصة بسعر 2799 جنيهاً بدلاً من 3099 جنيهاً.

شاشة ماركة HoHo مقاس 55 بوصة بسعر 5199 جنيهاً بدلاً من 6899 جنيهاً.

شاشة تورنيدو 32 بوصة سمارت إل إي دي بسعر 2699 بدلاً من 2900 جنيهاً.

شاشة سامسونج كريستال موديل ua55tu7000 بسعر 7397 جنيهاً بدلاً من 29500 جنيهاً وبتخفيض 75% العرض الذهبي.

شاشة توشيبا سمارت 32 بوصة بسعر 2600 جنيهاً بدلاً من 3600 جنيهاً.

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