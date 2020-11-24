أقوي عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية تصل ل 40% خصومات وتخفيضات هائلة

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عمر شويل - جدة أقوي عروض اكسترا خصومات اكسترا اليوم تعتبر اكسترا من أكبر أسواق بيع التجزئة بالمملكة العربية السعودية ومتنوعة دائماً فيما تقدمه، فهي حريصة على راحة المواطن لإيجاد كل ما يحتاج إليه من منتجات إلكترونية وكهربائية استهلاكية وحريصة على تقديم افضل العروض لتكون بمتناول الجميع أقوي عروض السعودية. أقوي عروض اكسترا عروض وخصومات اكسترا على المكانس الكهربائية: عروض اكسترا الأسبوعية على هوفر مكنسة كهربائية، 1350 واط، بتقنية الفرشتان الدوارة و تقنية التنشيف تصل إلي 40%، 38٪ خصم، 899 ريال سعودي بدلاًمن 1459 ريال سعودي.

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