نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل أسعار منيو الطازج لتقديم ألذ المأكولات السريعة والصحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد مطعم الطازج من ضمن أشهر مطاعم المملكة التي تقدم وجبات سريعة وصحية ولذا يبحث الكثيرين عن أسعار منيو الطازج وفروع الطازج في المملكة، يقدم المطعم الكثير من الوجبات المميزة للغاية كوجبات كباب اللحم والمقرمشات ووجبات الدجاج المقرمش غلى غرار مطعم البيك والدجاج المشوي والسلطات والحلويات والكبسة والمندي والسندوتشات اللذيذة ووجبات الأطفال المحببة لهم وغيرها الكثير كالتالي. تفاصيل أسعار منيو الطازج وجبات الأرز: كبسة الطازج 18 ريال تحتوي على 1000 سعره حرارية.

مندي الطازج الدجاج المشوي 23 ريال يحتوي على 1209 سعره حرارية.

أرز الكباب مع البيبسي 18 ريال يحتوي على 1141 سعره حرارية.

الأرز الحار 18 ريال يحتوي على 1121 سعره حرارية. وجبات الرشاقة: وجبة الرشاقة 1 بسعر 22 ريال.

وجبة الرشاقة 22 بسعر 23 ريال.

وجبة الرشاقة 4 بسعر 24 ريال. وجبات خاصة: وجبة فروج : الخبز يحتوي على قمح وحليب الطحينة تحتوي على بذور السمسم تقدم مع البطاطا والبيبسي 21 ريال.

وجبة بروست الدجاج يحتوي على فول الصويا والبيض والحليب 21 ريال.

وجبة تكا 20 ريال. أسعار سندوتشات الطازج: كرسبي رول 10 ريال.

سيزر عربي 10 ريال.

وجبة البرجر العربي 17 ريال .

وجبة كباب 18 ريال.

وجبة سندوتش الدجاج 15 ريال.

وجبة تازا برجر 10 ريال. الإضافات : تشكين فرايز 10 ريال.

وجبة ناجتس الطازج 17 ريال.

سلطة خضراء 8 ريال

سلطة سيزر 15 ريال

الحمص 3 ريال

سلطة الفتوش 9 ريال

حلقات البصل 9 ريال

شوربة الحريرة

السوفليه 6 ريال.

الذرة مع الزبد 5 ريال

أرز الطازج 3 ريال

سلطة الملفوف

بسبوسة الطازج 5 ريال

بطاطس الطازج 5 ريال

فطيرة التفاح 4 ريال

التشيز كيك 6 ريال

الكول سلو 3 ريال. وجبات الأطفال وجبة ناجتس الطازج

وجبة برجر الأطفال

وجبة كباب رول. أيضًا يمكن الطلب من خلال تطبيق الطازج، يوجد سلسلة من مطاعم الطازج في جميع أنحاء المملكة ورقم الطازج ٠٠٩٦٦١٢٦٠٦٩٢٢٢، أو الرقم 119 لتحديد الوجبة وتحدد المطعم الذي تستلم منه الوجبة فروع مطعم الطازج في جدة أبحر

الفيحاء.

الريان

الفيصلية.

الأمير سلطان

حمدانية.

المروة.

افنت مول

الشلال

ثريا

رحيلي

نزهة

خالد بن الوليد

صفا

السامر

ميزان

الجامعة

قريش 2

حراء

سلامة

تحلية

الأمير ماجد فروع الطازج في مكة العزيزية

الزايدي ساسكو

عوالي

ام الجود

القادسية

الشوقية

فرع النوارية

فرع محطة الرمال

الشرايع

الشهداء

كعكية

أم القرى

جبل عمر

الحرم. فروع الطازج في المدينة المنورة قربان

سلطانة

التحلية

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