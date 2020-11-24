نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات قوية وفعاله لتنظيف البوتاجاز والفرن من الدهون بدون تعب ومنحه لمعان رائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر البوتاجاز من أكثر الأشياء التي تستخدم في المنازل وتتعرض للاتساخ والزيوت والدهون وكل سيدة تبحث عن منتجات لتنظيف البوتاجازات وتجعلها لامعة خالية من البقع والزيوت ولكن معظمها يحتوي على مواد كيماوية تتلف البوتاجازات، فيمكن استخدام بدائل أخرة طبيعية سوف نستعرضها إليك اليوم فتابعينا.

خلطات قوية لتنظيف البوتاجاز

يوجد الكثير من الخلطات التي تحتوي على مواد طبيعية تعمل على تنظيف البوتاجازات ومنها التالي:

البيكينج صودا والملح:

اخلطي سيدتي ملعقة كبيرة من البيكينج بودر وملعقة كبيرة من الملح ومع ملعقة كبيرة من الماء للحصول على معجون تستطيعي استخدامه لتنظيف جميع أجزاء البوتاجاز للتخلص من البقع.

صابون الأطباق والبيكينج صودا:

اخلطي مقادير متساوية من صابون الأطباق مع البيكينج صودا واخلطي المكونات مع بعضها بوعاء واخلطيهم مع بعضهم جيداً حتى تحصلين خليط به رغوة ممتازة ثم يستخدم في تنظيف سطح البوتاجاز والأعين، وتعد من الوصفات الفعالة جداً لإزالة البقع الزيوت والدهون، كما يمكن أن يستخدم في تنظيف الطاسات.

زيت الزيتون أو الزيت النباتي:

يمكن أن يتم وضع القليل من زيت الزيتون أو النباتي على قطعة من القماش وافركي بها جميع البقع المتطايرة على أسطح البوتاجاز وهذه من الطرق الفعالة التي تستخدم عند تنظيف البوتاجاز، كما يمكن أن تستخدم في تنظيف المطبخ والحمام.

الخل الابيض:

هو من أحد أنواع المطهرات الطبيعية التي تستخدم لتطهير الأسطح والأرضيات، كما يستخدم في تنظيف البوتاجازات والمطبخ والحمام، فرشي سطح البوتاجاز بقليل من الخل الابيض ثم امسحيه بمنشفة نظيفة كل يوم لعدم تراكم الأوساخ.