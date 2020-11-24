نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نون السعودية أقوى عروض الجمعة البيضاء من noon حتى 29 نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نون السعودية أقوى عروض الجمعة البيضاء حتى 29 نوفمبر 2020، حيث تقدم noon عبر موقعها على الإنترنت نون دوت كوم noon.com، تخفيضات كبرى تعد أقوى تخفيضاتها التي أعلنت عنها في العام الحالي 2020،وأشهر خصوماتها هذا العام خاصة بالأجهزة الإلكترونية، والجوالات، والشاشات، وأجهزة الألعاب، وكذلك الأجهزة المنزلية.

نون السعودية أقوى عروض الجمعة البيضاء من noon حتى 29 نوفمبر 2020

تجدون معنا اليوم العروض المعلن عنها ضمن تخفيضات نون السعودية الكبرى، والتي تشمل خصومات هائلة على أشهر الماركات العالمية من الهواتف الذكية بمختلف أنواعها.

خصومات نون على هواتف سامسونج

هاتف سامسونج جالاكسي M31، بشريحتين، متاح بخصم 7%، ليصبح بسعر خاص جدًا 775 ريال سعودي، وذلك بدلًا من 839 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالاكسي A71، بإمكانية تركيب شريحتين، والهاتف متاح بخصم خاص 29%، ليصير سعره 1369 ريال سعودي، وهذا بدلًا من 1949 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالاكسي A21s، ثنائي الشريحة، متاح بخصم 9%، بسعر خاص 751 ريال سعودي، بدلًا من 826 ريال سعودي.

تخفيضات نون على الأيفون

أيفون 12 ميني، بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، بسعر مميز 3399 ريال سعودي، بدلًا من 3549 ريال سعودي.

ابل أيفون SE 2020 (الجيل الثاني)، سعره 1549 ريال سعودي، وهذا بدلًا من 1639 ريال سعودي.

هاتف ابل أيفون XR،بذاكرة سعة 128 جيجابايت، بخصم 31%، متاح بسعر 2399 ريال سعودي، بدلًا من 3499 ريال سعودي.

عروض نون على جوالات هواوي

هاتف هواوي نوفا ST، مع مدخلين لشريحتين، يُعرض بخصم خاص 7%، والسعر بعد الخصم 1199 ريال سعودي، بدلًا من 1299 ريال سعودي.

هاتف هواوي Y6 برايم، شريحتان إتصال، بخصم مميز 29%، وسعر الهاتف داخل الخصم 452 ريال سعودي، بدلًا من 519 ريال سعودي.

هاتف هواوي YSP، مزدوج الشريحة، بسعر 348 ريال سعودي.

عرضن لكم فيما سبق عروض وخصومات نون السعودية الكبرى على مختلف المنتجات الحديثة على موقعها الإلكتروني، والذي يمكن من خلالها شراء كل ما تحتاجونه من منتجات بكل سهولة، من خلال التسوق الأونلاين عبر الإنترنت، وعند الحصول على كود خصم نون يمكن من خلاله أن يتم الحصول على خصم إضافي على سعر المنتجات.