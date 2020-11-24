نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امازون السعودية عروض الجمعة البيضاء 2020 على الشاشات التلفزيونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة امازون السعودية عروض الجمعة البيضاء 2020 على الشاشات التلفزيونية، وخصومات على أسعار الشاشات بمختلف الأنواع متعددة الإمكانيات والمواصفات، وتشتمل العروض على شاشات سامسونج، شاشات سوني، شاشات هايسنس، شاشات تي سي ال الأكثر مبيعًا في المملكة السعودية، ويُعد متجر أمازون السعودية Amazon، أكبر المتاجر الإلكترونية في الشرق الأوسط والمملكة السعودية، والذي كان يُعرف فيما مضى بـ “سوق كوم السعودية”، ويقدم امازون السعودية عروض الجمعة البيضاء 2020 على مختلف الأجهزة والإلكترونيات بما يتضمنه ذلك من الشاشات والجوالات والأجهزة اللوحية كأجهزة اللابتوب والتابلت، والعديد من الأجهزة الكهربائية الأساسية وأجهزة المطبخ بمختلف الأنواع والمواصفات، وإليكم أقوى عروض الوايت فرايدي 2020 في السعودية من متجر أمازون السعودية.

امازون السعودية عروض الجمعة البيضاء 2020

تبدأ عروض الجمعة البيضاء في السعودية 2020 من خلال متجر أمازون السعودية Amazon، وذلك بدايةً من اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، وتستمر العروض حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، لتنتهي بذلك في يوم 30 نوفمبر 2020، كما يوفر متجر أمازون السعودية العديد من الخدمات لعملائه داخل حدود المملكة السعودية، حيث يتيح إمكانية الدفع عند الإستلام أو الدفع من خلال البطاقات الإئتمانية، كما يتيح إمكانية الشحن المجاني حتى باب المنزل، مع إمكانية إسترداد المنتجات الغير مطابقة للمواصفات المعروضة على صفحات المتجر، ويمكنكم تصفح عروض الجمعة البيضاء امازون السعودية 2020 على الشاشات في التالي.

امازون السعودية عروض الجمعة البيضاء 2020 على شاشات سامسونج SAMSUNG

عرض شاشة تلفزيون 58 بوصة سمارت تي في، وتقنية 4K Ultra HD بسعر 2099 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون 55 بوصة سمارت تي في، وتقنية 4K Ultra HD بسعر 2253 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون 40 بوصة سمارت تي في، وتقنية 4K Ultra HD بسعر 1249 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون 32 بوصة سمارت تي في، وتقنية 4K Ultra HD بسعر 799 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون 65 بوصة سمارت تي في، وتقنية 4K بسعر 2799 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون 55 بوصة سمارت تي في، وتقنية 4KQ LED بسعر 2799 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون 55 بوصة سمارت تي في، وتقنية 4K Ultra HD بسعر 2399 ريال سعودي.

امازون السعودية عروض الجمعة البيضاء 2020 على شاشات SONY

يقدم متجر امازون السعودية أقوى عروض الجمعة البيضاء 2020 على أسعار شاشات التلفزيون سوني SONY العالمية، والتي تتمتع بإمكانيات عالية الجودة وتعمل بكفاء ودقة، بالإضافة إلى أنها تتمتع بصورة عالية النقاء والوضوح لقضاء وقت ممتع أثناء مشاهدة التلفزيون، ومن أهم عروض الجمعة البيضاء على شاشات سوني:

عرض شاشة تلفزيون KD مقاس 55 بوصة، سمارت تي في أندرويد، 4K Ultra HD بسعر 2599 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون سمارت تي في، مقاس 55 بوصة، 4K Ultra HD بنظام أندرويد بسعر 2299 ريال سعودي.

عروض الجمعة البيضاء 2020 في السعودية على شاشات تي سي أل TCL

عرض شاشة تلفزيون 50 بوصة، سمارت تي في، 4K HD، تعمل بنظام الأندرويد بسعر 1650 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون 50 بوصة، 4K HDR، مزودة بنظام أندرويد معتمد بسعر 1199 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون 55 بوصة، سمارت تي في، 4K Ultra HD بسعر 1499 ريال سعودي.

عرض شاشة تلفزيون 70 بوصة، 4K HDR معتمد من أندرويد بسعر 2749 ريال سعودي.

لمعرفة المزيد من عروض الجمعة البيضاء 2020 في السعودية، وعروض كبرى متاجر السعودية الإلكترونية مثل متجر أمازون السعودية، متجر نون، والعديد من عروض هايبر ماركت السعودية الأشهر، بالإضافة إلى عروض الشاشات والجوالات، وعروض الإلكترونيات بمختلف الفئات والمواصفات، حيث نوافيكم بتقارير تشتمل على أقوى عروض وتخفيضات السعودية 2020 في موسم التخفيضات السنوي وما يُعرف بالجمعة البيضاء أو الوايت فرايدي في السعودية فتابعونا.