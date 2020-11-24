 عروض هايبر ماركت بنده خصومات لا تعوض تصل لأكثر من 40%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت بنده، متجر بنده يعد من المتاجر التي تقوم بتقديم عروضاً يومياً وأسبوعياً وشهرياً، ولكن تلك العروض تختلف عن عروض المواسم وفي هذا المقال سنذكر لكم أهم العروض المقدمة من متجر بنده. عروض هايبر ماركت بنده عروض بنده على بعض المنتجات بلغ سعر شبيه قشطة حلى فلودن إلى 8.95 ريال سعودي. سعر زبادي الطازج كامل الدسم بلغ سعره 5.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 8.05 ريال. سعر عصير المراعي بلغ 7.95 ريال سعودي. خصومات هايبر ماركت بندة خصومات هايبر ماركت بندة بلغ سعر زيت زيتون بكر ممتاز زيتوني إلى 10.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 16.95 ريال سعودي. سعر لحم تونا خفيف بلغ 10.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال. سعر جبنة كريم قابلة للدهن بلغ 18.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 26.95 ريال. أنصاف صدور دجاج خالية من العظم بلغ سعرها 36.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 59.95 ريال سعودي. عروض هايبر ماركت بندة اليوم سعر الحليب المجفف كامل الدسم بلغ 44.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 78.95 ريال سعودي. مكعبات اللحم البقري البرازيلي بلغ سعره 27.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.95 ريال. سعر روستو بقري برازيلي بلغ 34.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 44.95 ريال. كفتة بقري برازيلي بلغ سعرها 28.95 ريال سعودي. تخفيضات هايبر بندة الأسبوعية تخفيضات هايبر ماركت بندة هذا الأسبوع بلغ سعر جبنة غنم إلى 44.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 54.75 ريال. جبنة موزاريلا بلغ سعرها 24.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 24.95 ريال. سعر جبنة أبيض دوبل كريم هنغاري بلغ 13.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 21.95 ريال. تنزيلات هايبر بندة سعر جبن أبيض ملح خفيف بلغ 27.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 36.25 ريال. سعر جبنة رومي تشيز لاند بلغ 31.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 49.50 ريال. بلغ سعر الزيتون الأخضر المغربي إلى 18.95 ريال سعودي. عروض هايبر ماركت بندة للأسبوعية علي احتياجات المطبخ أدوات ومعايير الخبز، من بينجوين، سعر الوحدة(22)ريال سعودي. أواني طبخ نايلون، من بينجوين، سعر الوحدة(12)ريال سعودي. أدوات مطبخ، من بينجوين، سعر الوحدة(13.50)ريال سعودي. مِقلاة عميقة، لامبارت، مقاس 29 سم، سعر القطعة(20)ريال سعودي. مِقلاة عميقة، لامبارت، مقاس 30 سم، سعر القطعة(21)ريال سعودي. مِقلاة عميقة، لامبارت، مقاس 33 سم، سعر القطعة(23)ريال سعودي.

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