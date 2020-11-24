عروض مكتبة جرير اكبر العروض واضخم الخصومات التي تصل إلي 50%

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عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير، تعرف على عروض جريدة جرير، جريدة جرير تقوم بتقديم أفضل العروض على المنتجات الإلكترونية سواء الهواتف المحمولة أو أنواع اللاب توب المختلفة وتقدم أيضاً عروضاً على شاشة سمارت وغيره وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل العروض المقدمة من جريدة جرير. عروض مكتبة جرير على الهواتف بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 الترا بسعة حجم 512 جيجابايت إلى 4800 ريال سعودي بدلاً من سعر 5499 ريال. هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 بسعة حجم 256 جيجابايت بلغ سعره 3399 ريال سعودي بدلاً من سعر 3999 ريال. بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 بسعة حجم 256 جيجابايت “اللون الأخضر” إلى 3399 ريال سعودي بدلاً من سعر 3999 ريال سعودي. سامسونج جالكسي نوت 20 بسعة حجم 256 جيجابايت “اللون الرمادي” بلغ سعره 3399 ريال سعودي. خصومات مكتبة جرير خصومات مكتبة جرير سعر هاتف هواوي بي 40 برو بلس بسعة حجم 512 جيجابايت “اللون الأسود” بلغ 4400 ريال سعودي بدلاً من سعر 4799 ريال سعودي. هاتف هواوي بي 40 بلس بسعة حجم 512 جيجابايت بلغ سعره 4499 ريال سعودي بدلاً من سعر 4799 ريال. هاتف سامسونج جالكسي بسعة 256 جيجابايت “اللون الأسود” بلغ سعره 3799 ريال سعودي. هاتف سامسونج جالكسي بسعة حجم 256 جيجا بايت “أرجواني” بلغ سعره 3799 ريال سعودي بدلاً من سعر 5479 ريال. تخفيضات مكتبة جرير اهم تخفيضات مكتبة جرير هاتف ابل ايفون 11 برو ماكس بسعة حجم 512 جيجابايت بلغ سعره 5999 ريال سعودي بدلاً من سعر 6899 ريال. هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس بلغ سعره 3299 ريال سعودي. بلغ سعر هاتف هواوي بسعة حجم 256 جيجابايت إلى 2699 ريال سعودي بدلاً من سعر 3939 ريال.

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