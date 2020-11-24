عروض هايبر ماركت الدانوب اهم عروض وتخفيضات ممكن أن تراها بالمملكة

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عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت الدانوب، أفضل العروض المقدمة من الدانوب، الدانوب من أفضل المتاجر التي تقوم بتقديم عروض على الأجهزة الكهربائية المنزلية وعلى المنتجات الغذائية أيضاً، والدانوب يقوم بتقديم عروضاً وبأرخص الأسعار وفي هذا المقال سنذكر لكم عروض الدانوب على المنتجات المختلفة. عروض هايبر ماركت الدانوب على الأجهزة الكهربائية اهم عروض هايبر ماركت الدانوب على الأجهزة الكهربائية بلغ سعر شاشة إل إي دي اندرويد سوني إلى 3599 ريال سعودي بدلاً من سعر 4399 ريال. شاشة سمارت إل إي دي كيرف سامسونج بلغ سعرها 2400 ريال سعودي بدلاً من سعر 2649 ريال سعودي. شاشة إل إي دي سمارت بلغ سعرها 1399 ريال سعودي بدلاً من سعر 2081 ريال. شاشة إل إي دي سمارت إي تي سي بلغ سعرها 1899 ريال سعودي بدلاً من سعر 3067 ريال. سعر محضر طعام براون بلغ سعرها 399 ريال سعودي. تخفيضات هايبر ماركت الدانوب سعر غلاية كينوود بلغ 129 ريال سعودي. بلغ سعر عجان كينوود إلى 149 ريال سعودي بدلاً من سعر 189 ريال سعودي. مكواة كليكون بلغ سعرها 35 ريال سعودي بدلاً من سعر 49 ريال سعودي. صانعة القهوة التركية بلغ سعرها 49 ريال سعودي بدلاً من سعر 65 ريال سعودي. خصومات هايبر ماركت الدانوب خصومات هايبر ماركت الدانوب بلغ سعر بسكويت عضوي بالشوكولاتة إلى 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 25. ريال سعودي. شوكولاتة نوتيلا بلغ سعرها 24.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 37.95 ريال سعودي. شوكولاتة فيريرو بلغ سعرها 28.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 49.32 ريال سعودي. سعر أرز بسمتي بلغ سعر 32.95 ريال سعودي. تخفيضات هايبر ماركت الدانوب الأسبوعية في تخفيضات هايبر ماركت الدانوب بلغ سعر الفول المدمس إلى 11 ريال سعودي. سعر زيت الدوار بلغ 11 ريال سعودي. شاي فرط ليبتون بلغ سعره 11 ريال سعودي بدلاً من سعر 19.50 ريال سعودي.

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