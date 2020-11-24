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عمر شويل - جدة نقدم لكم أقوي العروض من أسواق العثيم السعودية عروض نهاية العام على السلع الغذائية، والاستهلاكية بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020، الموافق 9 ربيع ثاني 1442، وتمتلك أسواق العثيم 183 فرع على مستوى المملكة العربية السعودية، وتضم قاعدة عريضة من العملاء، الأمر الذي ساعد على حصولها على المرتبة الثالثة في قائمة أقوى شركات التجزئة على مستوى العالم العربي، ولعل أهم ما يميزها أنها تعمل وفق نظام يساعد على تحقيق الزيادة المتوازنة في الفروع بحيث يغطي أنحاء المملكة؛ لكي تتوافر الخدمات للجميع بالجودة والسعر المناسبين. أقوي العروض من أسواق العثيم السعودية عروض نهاية العام سكر الأسرة وزن 10 كجم بسعر 22.95 ر.س.

أرز أبو كاس وزن 5 كجم بسعر 29.95 ر.س.

زيت نور دوار الشمس 3 لتر بسعر 19.95 ر.س.

عبوة لبن نيدو بودرة 250 جم بسعر 58.95 ر.س.

حليب المراعي وزن العبوة 170 مل بسعر 9.95 ر.س.

زبدة المراعي بدون ملح 200 جم +25 جم مجانًا بسعر 10.95 ر.س.

أرز زاد الوطن بسمتي هندي وزن العبوة 10 كجم بسعر 39.95 ر.س.

سكر أبو فهد 10 كجم بسعر 24.95 ر.س. عروض العثيم على اللحوم والمجمدات سعر كيلو لحم الجمل بدون عظم 38.95 ر.س، و بالعظم 28,95 ر.س.

لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 43.95 ر.س، و بالعظم بسعر 34.95 ر.س.

لحم خروف بربري بالعظم بسعر 49.95 ر.س، ولحم غنم روماني بالعظم بسعر 41,95 ر.س.

مفروم برازيلي مبرد بسعر 22.50 ر.س للكيلو، والقطع بسعر 22.95 ر.س.

دجاج سدايا مجمد وزن 1200 جم بسعر 128.95 ر.س.

أفخاذ دجاج وزن 900جم بسعر 8.25 ر.س. عروض العثيم على المنظفات والورقيات حفاضات بامبرز خمس نجوم 42 قطعة مقاس 6 بسعر 77.95 ر.س، وسعر مقاس 5 69. 95 ر.س.

عبوة فيري منظف الأطباق بالليمون 1.5 لتر بسعر 16.95 ر.س.

عبوة اريال جل للغسالات الأتوماتيك 3 لتر بسعر 29.95 ر.س.

صابون تايد بودرة مركز 2*50 جم بسعر 65.95 ر.س.

داوني 3 لتر بسعر 16.95 ر.س. عروض العثيم على الأدوات المنزلية ترموس بلاكستون 1.91 لتر بسعر 49 ر.س.

طقم قدر هوم واي تسع قطع بسعر 159 ر.س، و طقم حلل غير لاصق سويت هوم 10 قطع بسعر 149 ر.س.

عصارة حمضيات بانيكس بسعر 69 ر.س، ومحضر طعام بسعر 215 ر.س.

مكنسة كليك وان بسعر 115 ر.س.

حلة ضغط 9 لتر بسعر 125 ر.س، و7 لتر بسعر 115 ر.س.

فيشة كهربائية 5 متر بسعر 69.95 ر.س.

كشاف مكتب بسعر 49.95 ر.س.

بطانية فلانتيل 200*220 وزن 6 كيلو بسعر 119.95 ر.س، وبطانية كريستال 220*240 وزن 6 كيلو بسعر 119.95 ر.س.

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