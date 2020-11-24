عروض العثيم لقوى عروض نهاية العام تسوق كل ما تريد بخصومات كبيرة

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عمر شويل - جدة عروض العثيم، سنتعرف معًا على أفضل عروض العثيم، سوف نتعرف معًا على أقوى وأضخم عروض أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية، التي تُعد من أكبر الأسواق في السعودية من حيث عروضها وخدماتها، وتقدم أسواق العثيم العديد من العروض مثل: الأدوات والتجهيزات المنزلية، والجوالات، والأجهزة الكهربائية، والأجهزة الإلكترونية، وجميع منتجات الأغذية. عروض العثيم نهاية العام عروض العثيم لنهاية العام أرز أبو كاس مزة هندي بسمتي وزن 5 كيلو بسعر 29.95 ريال سعودي. دجاج ساديا المجمد 10×1000 جرام بسعر 124.95 ريال سعودي. حليب نيدو بودرة وزن 2500 جرام بسعر 58.95 ريال سعودي. زيت نور نوار الشمس وزن 2 لتر بسعر 19.95 ريال سعودي. خصومات العثيم الأسبوعية صابون تايد الأصلي 2.5 كيلو جرام / مضاد للبكتيريا 2.25 كيلوجرام بسعر 16.95 ريال سعودي للحبة. تونة فرشكو بزيت دوار الشمس وزن 185 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي. لحم حاشي طازج بدون عظم وزن كيلو بسعر 38.95 ريال سعودي. لحم عجل بلدي بالعظم وزن كيلو بسعر 34.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم تخفيضات العثيم لحم رفيدي بالعظم وزن كيلو بسعر 48.95 ريال سعودي. أوصال بقري برازيلي مبرد وزن كيلو بسعر 22.95 ريال سعودي. مفروم بقري برازيلي مبرد وزن كيلو بسعر 22.50 ريال سعودي. لحم خروف بربري بالعظم وزن كيلو بسعر 49.95 ريال سعودي. تنزيلات وتخفيضات العثيم لحم غنم روماني بالعظم وزن كيلو بسعر 41.95 ريال سعودي. تورتة كرنفال وسط بسعر 44.95 ريال سعودي. كنافة بالقشطة وزن كيلو بسعر 22.50 ريال سعودي. بسيمة بجوز الهند والمكسرات وزن كيلو بسعر 24.95 ريال سعودي. خصومات العثيم الشهرية خصومات العثيم حلا جوز الهند والكرز وزن كيلو بسعر 29.95 ريال سعودي. كريم دونات فانسي 4 حبة بسعر 6.95 ريال سعودي. شابورة دخن بسعر 16.50 ريال سعودي 2 حبة. بيتزا خضار وسط بسعر 10.95 ريال سعودي.

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