نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سبار السعودية على الجوالات والسلع الغذائية عروض سبار الأسبوعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سبار السعودية المتجددة بشكل أسبوعي توفر لك خصومات تصل إلى 50%، حيث يمكنك متابعة تخفيضات وعروض سبار الأسبوعية من خلال موقع ثقفني حيث نقدم لك أحدث العروض وكوبونات الخصم بشكل أسبوعي، وتعددت العروض المتاحة هذا الأسبوع على السلع الغذائية والمنتجات المنزلية، لتتضمن المزيد من المنتجات مع تخفيضات أكثر على معظم السلع المتاحة لدى عروض سبار الأسبوعية، وذلك في كافة فروع سبار باستثناء فروع سبار إكسبريس، وفي موضوعنا اليوم سوف نستعرض معكم بتفاصيل الأسعار والصور أهم وأبرز العروض والتخفيضات الأسبوعية لدى سبار السعودية.

أحدث عروض سبار السعودية

تنوعت عروض سبار السعودية هذا الأسبوع لتتضمن الأجهزة المنزلية، السلع والمواد الغذائية، منتجات العناية بالشعر والبشرة، الهواتف الذكية بالاضافة إلى المنظفات، وفيما يلي بالصور تفاصيل عروض وتخفيضات سبار على جميع هذه السلع والمنتجات.

تخفيضات سبار السعودية على الجوالات والأدوات المنزلية

تضمنت عروض سبار السعودية على الجوالات والأدوات المنزلية التخفيضات والخصومات التالية:

احصل على خصم يصل إلى 50 ريال عند شرائك محضر طعام Nayasa، ادفع فقط 89.95 ريال بدلا من 139 ريال.

احصل على خصم يصل إلى 5 ريال عند شرائك ممسحة قطن سوبر ماجيك، ادفع فقط 21.95 ريال بدلا من 27.25 ريال.

احصل على خصم يصل إلى 7 ريال عند شرائك غطاء طاولة للكوي Velida، ادفع فقط 49.95 ريال بدلا من 57.5 ريال.

احصل على خصم يصل إلى أكثر من 55 ريال عند شرائك تابلت أطفال مدمج بالألعاب، ادفع فقط 159 ريال بدلا من 215 ريال.

احصل على خصم يصل إلى 70 ريال عند شرائك جوال alcatel 3x، ادفع فقط 609 ريال بدلا من 679 ريال.

احصل على خصم يصل إلى 50 ريال عند شرائك جوال سامسونج غالاكسي A10S، ادفع فقط 519 ريال بدلا من 569 ريال.

احصل على خصم يصل إلى 73 ريال عند شرائك جوال فيفو y11، ادفع فقط 529 ريال بدلا من 602 ريال.

احصل على خصم يصل إلى 70 ريال عند شرائك تابلت G-Tide، ادفع فقط 219 ريال بدلا من 299 ريال.

احصل على خصم يصل إلى 46 ريال عند شرائك سماعة أذن بلوتوث هواوي، ادفع فقط 129 ريال بدلا من 175 ريال.

تخفيضات سبار السعودية على منتجات العناية بالشعر والبشرة والمنظفات

تضمنت عروض سبار السعودية على منتجات العناية بالشعر والبشرة والمنظفات التخفيضات التالية:

احصل على خصم يصل إلى 18 ريال عند شرائك مجموعة نيفيا لوشن للجسم، ادفع فقط 19.95 ريال بدلا من 37.95 ريال.

احصل على خصم يصل إلى 7.25 ريال عند شرائك شامبو بانتين، ادفع فقط 11.50 ريال بدلا من 18.75 ريال.

احصل على خصم يصل إلى أكثر من 13 ريال عند شرائك شامبو الفايف، ادفع فقط 17.95 ريال بدلا من 31 ريال.

احصل على خصم يصل إلى أكثر من 19 ريال عند زيت شعر الفايف، ادفع فقط 41.95 ريال بدلا من 61.50 ريال.

احصل على خصم يصل إلى 14 ريال عند شرائك شامبو جونسون للأطفال، ادفع فقط 19.95 ريال بدلا من 33.95 ريال.

احصل على خصم يصل إلى 23 ريال عند شرائك حفاضات أطفال سانتينا بامبي، ادفع فقط 52.95 ريال بدلا من 75.75 ريال.

احصل على خصم يصل إلى 11 ريال عند شرائك حفاضات أطفال بامبرز، ادفع فقط 64.95 ريال بدلا من 75.75 ريال.

احصل على خصم يصل إلى 30 ريال عند شرائك برسيل باور جل 3 لتر، ادفع فقط 26.95 ريال بدلا من 56.95 ريال.

عروض سبار السعودية على السلع الغذائية

تضمنت عروض سبار السعودية على السلع الغذائية التخفيضات التالية:

احصل على خصم يصل إلى 40 ريال عند شرائك كيلو فستق أمريكي مقشر، ادفع فقط 70 ريال بدلا من 110 ريال.

احصل على خصم يصل إلى 5 ريال عند شرائك كيلو صدور دجاج داري، ادفع فقط 19.95 ريال بدلا من 25 ريال.

احصل على خصم يصل إلى 26 ريال عند شرائك 2.5 كيلو جرام أنصاف صدور دجاج ساديا، ادفع فقط 44.95 ريال بدلا من 71.25 ريال.

احصل على خصم يصل إلى 14 ريال عند شرائك 12 لتر حليب نادك، ادفع فقط 39.95 ريال بدلا من 54.95 ريال.

احصل على خصم يصل إلى 17 ريال عند شرائك 2.5 كيلو جرام حليب بودرة نيدو، ادفع فقط 68.95 ريال بدلا من 85.25 ريال.

احصل على خصم يصل إلى 23 ريال عند شرائك 5 كيلو جرام بن لقمتي باشنفر، ادفع فقط 81 ريال بدلا من 104 ريال.

احصل على خصم يصل إلى 25 ريال عند شرائك كيلو عسل الشفاء، ادفع فقط 46.95 ريال بدلا من 72 ريال.

احصل على خصم يصل إلى 23 ريال عند شرائك جالاكسي شوكولاتة مينيز، ادفع فقط 30.95 ريال بدلا من 53.75 ريال.

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