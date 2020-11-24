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عمر شويل - جدة عروض منيو بازوكا فرايد تشيكن 2020 يعتبر هذا المطعم من أفضل أنواع المطاعم التي تقوم بتقديم سندويشات بأحجام وأطعمة مختلفة بجانب تقديم منيو تشيك ليست ذات مذاق شهي ولذيذ حيث يتم تقديم ألفنا تشيكن عبارة عن ثمان قطع من سبايسي الفراخ بالخلطة المميزة، ويتم تناولها بجانب الساندويتش تشيكن حيث يتكون من صدور الدجاج المضافة عليها كريسبين مدخن وجبنة سائحه بجانب الطماطم والخل والخيار والمايونيز ويتم تناول البصل المقلي ويتم تقديم أيضا صوص الباربكيو مضاف عليها الجبنة الشيدر والخس والطماطم والخيار والمايونيز.

حيث يقوم هذا المطعم بتقديم أشهى الأكلات اللذيذة والشهية حيث يتم العديد من الأشخاص بمعرفة رقم خدمة الدليفري وفرايد تشيكن هو الاتصال على رقم 16455.

عروض منيو بازوكا فرايد تشيكن 2020

فروع بازوكا في مدينة نصر

يتواجد هذا المطعم في 20 شارع سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بجوار السراج مول ويعمل المطعم بدءاً من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، ويمكن الاتصال على 16455 للحصول على الوجبات التي تريدها في أي وقت.

فروع بازوكا فرايد تشيكن مصنع الجديدة

يوجد هذا المطعم في 165 شارع النزهة أمام بي تك ويعمل المحل بدءاً من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الثانية بعد منتصف الليل ويمكنكم الاتصال على 012 0 3 3 3 3 7 5 2.

يوجد المطعم في المعادي أمام مول هب 50 بجوار ماكدونالدز يبدأ العمل من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الثانية بعد منتصف الليل، ويمكن الاتصال على رقم 012 033 752، آمال فروع في المقطم في شارع 9 أمام بنك عوده ومواعيد العمل من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل ويمكن الاتصال على رقم 16 4 55.