عروض العثيم الجمعة البيضاء وحتي نهاية نوفمبر خصم يصل ل 50% othaimmarkets.com

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الجمعة البيضاء تقدم لكم عروض اسواق العثيم، الأسبوع الثاني عروض “حنا الأوفر”، مع أكبر الخصومات والتخفيضات على كل المنتجات، والتي تشمل منتجات غذائية، ولحوم، ودواجن، وأسماك، وأجهزة منزلية، وشاشات تليفزيون، وهواتف محمولة،وكل ما تحتاجه للبيت متوفر فقط في أسواق العثيم بأسعار مخفضة مع عروض الجمعة البيضاء، من يوم الأربعاء الموافق 18 من نوفمبر 2020، 3 من ربيع ثاني 1442. عروض اسواق العثيم عروض العثيم الأسبوعية طقم قدور هوم اوى ماربل عدد 9 حبة بسعر 159 ريال سعودي فقط.

خصومات العثيم قدر ضغط السيف الومنيوم/ جرانيت، سعة 7 لتر بسعر 115 ريال سعودي فقط، سعة 9 لتر بسعر 125 ريال سعودي.

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سطل برينس وير مع مساحة، 14 لتر، بسعر 34 ريال سعودي فقط.

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