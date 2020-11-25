عروض الدانوب الأسبوعية وتخفيضات تصل ل 60% على أدوات المنزل والمطبخ danube.sa

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عمر شويل - جدة عروض الدانوب الأسبوعية أحدث العروض المقدمة من أسواق الدانوب الرياض لهذا الأسبوع من يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري، الموافق 3 من ربيع ثاني 1442، وعروض الجمعة البيضاء المميزة كل عام من الدكتور الرياض، مع قائمة كبيرة من المنتجات التي لا غنى عنها، مع تخفيضات وخصومات كبيرة، لا تخلوا الفرصة تفوتكم. عروض الدانوب الأسبوعية عروض الدانوب قدر ضغط السيف، سعة 7 لتر بسعر 149 ريال سعودي، سعة 9 لتر 179 بسعر ريال سعودي فقط.

خصومات الدانوب قدر مع غطاء بي آند دي مقاس 24، بسعر 108 ريال سعودي فقط.

عروض الدانوب الأسبوعية طقم إبريق زجاجي مع كاسات عدد 7 قطع بسعر 58 ريال سعودي فقط.

مقلاة غير قابلة للالتصاق ديليمانو، مقاس 24، بسعر 28 ريال سعودي فقط.

ترمس بي آند دي، سعة 1 لتر بسعر 49 ريال سعودي، سعة 1.2 لتر بسعر 55 ريال سعودي، سعة 1.5 لتر بسعر 59 ريال سعودي، سعة 1.8 لتر بسعر 65 ريال سعودي فقط. خصومات الدانوب عروض الدانوب مقلاة بي آند دي مقاس 26، بسعر 49 ريال سعودي فقط.

خصومات الدانوب وعاء حليب بي آند دي، مقاس 14 بسعر 38 ريال سعودي، مقاس 16 بسعر 42 ريال سعودي فقط.

تنزيلات الدانوب إبريق ستانليس ستيل بي آند دي بسعر 45 ريال سعودي فقط.

مج بي آند دي سعة 460 مل، بسعر 35 ريال سعودي فقط. عروض الدانوب الجمعة البيضاء صندوق غداء تقسيمات مختلفة بسعر، 39، 45، 65 ريال سعودي.

بطانية الواحة اي تي اي، بسعر 79 ريال سعودي فقط.

بطانية الدب الأصلي/ سفاري بسعر 99 ريال سعودي فقط.

مناشف لشعر الرأس الدوق، بسعر 19 ريال سعودي فقط.

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