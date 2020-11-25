نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينتهي فصل الشتاء 2020 ومتى يبدأ فصل الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينتهي فصل الشتاء 2020 ؟ من أكثر الأسئلة التي يطرحها محبي فصل الصيف بسبب البرد القارص في الشتاء ، تعاقب فصول السنة الأربعة هي ظاهرة طبيعية تحدث خلال كل عام بشكل طبيعي ,لكل فصل من الفصول الأربعة موعد محدد يأتي فيه , كما أن لكل فصل تأثيراته على الحالة النفسية والمزاجية لدى الإنسان .

تتغير العوامل الخارجية والمناخ تبعا لكل فصل من فصول السنة , كما يختلف أيضا طول وقصر الليل والنهار في كل فصل من فصول السنة الأربعة, تختلف درجات الحرارة في كل فصل بسبب اختلاف كمية أشعة الشمس التي تسقط على كوكب الأرض .

متى ينتهي فصل الشتاء 2020 ؟

تتباين مواعيد الفصول الأربعة تبعا لميل كوكب الأرض نحو الشمس بزوايا مختلفة , فعند ميل الأرض بزاوية 23 درجة في شمال خط الاستواء يحدث ارتفاع في درجات الحرارة وهو ما يسمى بالانقلاب الصيفي,وعندما يحدث العكس في الجهة الأخرى من خط الاستواء يحدث انخفاض في درجات الحرارة ويصبح الجو بارد جدا وهو ما يسمى بالانقلاب الشتوي.

ما هي فصول السنة الأربعة ؟

تنقسم السنة إلى اربعة فصول و يتألف كل فصل من ثلاثة أشهر , وتنتج الفصول الاربعة من دوران الأرض حول الشمس دورة كاملة أي تدور سنة كاملة 365 يوما.

يتألف فصل الشتاء من ثلاثة أشهر(شهر ديسمبر, يناير , فبراير). فصل الربيع يتألف من ثلاثة أشهر (مارس , أبريل , مايو). فصل الصيف يتألف من (يونيو,,يوليو ,أغسطس). فصل الخريف يتألف من (شهر سبتمبر,اكتوبر ,نوفمبر).

تختلف ظروف مواسم وفصول كل كوكب عن فصول الكواكب الأخرى

ترتيب الفصول الأربعة وبداية ونهاية كل فصل

فصل الربيع

يبدأ فصل الربيع من يوم 21 مارس إلى يوم 21 يونيو, ويكون هذا أفضل فصول السنة , حيث يتميز فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة , تنمو الكثير من النباتات و الزروع والمحاصيل الزراعية التي ارتوت من أمطار الشتاء ,وتنتج وتتفتح الأزهار بألوانها الجميلة بعد الجفاف , وتتساقط الثمار, وتهاجر الطيور نحو القطب باحثة عن درجات الحرارة المرتفعة , وتخرج الحيوانات من جحورها, كما يطلق على هذا الفصل بموسم التزاوج لدي الكثير من الكائنات الحية.

فصل الصيف

يبدأ فصل الصيف من يوم 21 يونيو إلى يوم 21 سبتمبر, يتميز بإرتفاع شديد في درجات الحرارة , وطول النهار وقصر الليل, ويكثر في الكثير من الحشرات والافاعي , كما يتميز بنمو الكثير من النباتات والفواكه في هذا الفصل .

فصل الخريف

يبدأ خريف هذه السنة 2020 في يوم 22 سبتمبر وتحديدا في الساعة 3 و 45 صباحا وينتهي يوم 20 ديسمبر ,ويمتد هذا الفصل إلى 93 يوم ,و16 ساعة و47 دقيقة , وتتميز أجواء هذا الفصل. بالرياح المحملة بالاتربة ,ويكون الجو في هذا الفصل متقلب فتارة يكون الجو حارا وجافا ,وتارة اخرى يكون باردا , كما تتساقط أوراق الأشجار وحدوث تغيير في لونها .

نهاية شتاء 2020 وبداية الصيف

الكثير من الناس يتساءل عن بداية فصل الشتاء 2020 ومتى ينتهي ,يبدأ فصل الشتاء لهذه السنة من يوم 21 ديسمبر وينتهي يوم 20 مارس , يمتد فصل الشتاء لهذه السنة إلى 89 يوما و20 ساعة ونصف, ويمكن تحديد بداية الشتاء 2020 عند ظهور بعض أجواء هذا الفصل من حدوث انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة, وتساقط الأمطار , قصر النهار وطول الليل, هبوب الرياح الشديدة الباردة والجافة ,يتميز هذا الفصل ببرودة الجو ,وامتلاء السماء بالغيوم , وموت الكثير الحشرات ,وتوقف نمو الزروع وتذبل الثمار بهذا الفصل لتنمو وتزهر في الفصل المقبل , يأتي فصل الشتاء على ثلاثة مراحل هي :

مرحلة الشتاء البارد: وهذه المرحلة تبدأ من الاسبوع الثاني من شهر ديسمبر وتمتد حتى يوم 5 يناير , وتتميز هذه الفترة بالاعتدال في المناخ خاصة في فترة الصباح , بينما تكون الأيام الاخيرة شديدة البرودة طوال الليل ,كما تتميز بتساقط الأمطار القوية , وحدوث انخفاض في درجات الحرارة .

مرحلة ذروة الشتاء : وتبدأ هذه المرحلة من نهاية الأسبوع الأول من شهر يناير وتمتد إلى الخامس من شهر فبراير , تتميز هذه المرحلة بوصولها إلى الذروة في البرودة القارصة ,وحدوث موجات الهواء السريعة , وتكون درجات الحرارة في هذه المرحلة ما بين 18 : 28 درجة .

مرحلة الشتاء اللطيف :تبدأ هذه المرحلة من آخر الأسبوع الأول من شهر فبراير ,ويمتد إلى السادس من شهر مارس , وتكون هذه المرحلة هي ادفاء مرحلة في الشتاء.