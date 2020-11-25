نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشهور الميلادية سبب تسميتها وترتيبها خلال العام في المقال التالي
عمر شويل - جدة الشهور الميلادية تعتبر من أهم الأشهر التي يسير على ترتيبها العالم كله ويتم تحديد الكثير من المناسبات بناء عليها ، التقويم الميلادي هو نفسه التقويم الشمسي تم استخدام التقويم الميلادي منذ مولد سيدنا عيسى عليه السلام, ويحدث في مدة دوران الأرض حول نفسها دورة كاملة , الذي وضع التقويم الميلادي هو الراهب الأرمني دنيسيوس الصغير , كما عرف قديما التقويم الميلادي الغريغوري نسبة إلى البابا غريغوريوس الثالث عشر.
كان السنة الشمسية مكون من عشر شهور فقط ثم اضيف إليها شهر يناير وفبراير حتى أصبحت السنة مكونه من 12 شهرا.
تتكون السنة الميلادية من 365 يوما في السنة البسيطة ,ويزيد يوما في السنة الكبيسة حتى تكون 366 يوما , وتأتي السنة الكبيسة كل أربع سنوات.
ترتيب الشهور الميلادية وعدد أيام
|الترتيب
|الشهور باللغة العربية
|الشهور السريانية
|الشهور باللغة الانجليزية
|عدد الأيام
|الشهر الأول
|يناير
|كانون الثاني
|January
|31
|الشهر الثاني
|فبراير
|شباط
|February
|28
و29 في السنة الكبيسة
|الشهر الثالث
|مارس
|آذار
|March
|31
|الشهر الرابع
|أبريل
|نيسان
|April
|30
|الشهر الخامس
|مايو
|أيَار
|May
|31
|الشهر السادس
|يونيو
|حزيران
|June
|30
|الشهر السابع
|يوليو
|تموز
|July
|31
|الشهر الثامن
|أغسطس
|آب
|August
|31
|الشهر التاسع
|سبتمبر
|أيلول
|September
|30
|الشهر العاشر
|أكتوبر
|تشرين الأول
|October
|31
|الشهر الحادي عشر
|نوفمبر
|تشرين الثاني
|November
|30
|الشهر الثاني عشر
|ديسمبر
|كانون الأول
|December
|31
أسباب تسميات الشهور الميلادية ؟
ترجع اسباب مسميات الشهور الميلادية إلى ارتباطها بأسماء الالهة الرومانية واليونانية القديمة:
- يناير: يعود تسمية هذا الشهر نسبة إلى جانوس وهو إله الشمس لدى الرومانيين , ذو الوجهين حيث أن الإله جانوس كان يمتلك وجهين كان ينظر بأحدهما إلى الماضي ,ويتطلع بالوجه الاخر إلى المستقبل وهذه معتقدات رومانية قديمة, وهو إله الحرب والسلم في عهد الرومانيين , وإله كل جديد, إله البدايات والنهايات,وكما قيل إنه إله حراسة أبواب السماء .
- فبراير:يرجع في تسميته من اشتقاق الفعل اللاتيني “فبراور”وتعني التطهير حيث أن الرومان كانوا يقيمون عيدا في اليوم الخامس من الشهر وتطهير الروح من الذنوب والخطايا ,كما قيل أن سبب تسميته ترجع نسبة إلى “فيبروس ” وهو إله النقاء لدى الرومان.
- مارس: يرجع في تسميته نسبة إلى إله الحرب “ماريتيوس ” وهو الإله الذي كان يحمي الرومان ويجلب لهم الحظ في حال شنت الحروب فيه,كما انه عرف عند اليونانيين بإله النماء والخير.
- أبريل:يرجع في تسميته إلى أبريل معبودة الرومان ,حيث أنهم اعتقدوا بأنه من تقوم بتفتح الازهار وابواب السماء لسطوع أشعة الشمس , وقيل إنه يرجع نسبه إلى “افروديت” الهة الحب والجمال لدى الإغريق, ويعني شهر أبريل لديهم كان بداية الربيع والنسيم العليل.
- مايو:ينسب إلى الآلهة “مايا” الهة النمو والتكاثر والخصوبة لدى الرومانيين , ووالدة “ميركوري” رسول الآلهة لدى الرومان ,وكانت ابنة الإله أطلس .
- يونيو :يرجع في تسميته نسبة إلى الإله “جونو” وهو إله القمر ,وقيل أنها زوجة المشتري, وكانت تتمتع بقدر عالي من الجمال , حيث أن هذا الشهر نسبة الخضرة والجمال على وجه الأرض.
- يوليو :يرجع هذا الشهر في تسميته نسبة إلى “يوليوس قيصر” إمبراطور الرومان قديما.
- أغسطس:يرجع في نسبته إلى امبراطور الرومان “اوكتافيوس ,وهو ابن يوليوس قيصر بالتبني ,وكان يلقب “أغسطس” وحقق اوكتافيوس اعظم الانتصارات في هذا الشهر ,منها الانتصار على كيلوباترا ملكة مصر.
- سبتمبر : مأخوذ من لفظ “سيبت ” ويعني رقم 7 وهو ترتيبه عند الرومان.
- أكتوبر:مأخوذ من لفظ اوكتو ويعني رقم 8 وهو ترتيبه عند الرومانيين.
- نوفمبر :مأخوذ من نوفيم ويعني باللاتينية الرقم 9 وهو ترتيبه عند الرومان.
- ديسمبر : مأخوذ من ديسيم ويعني باللاتينية الرقم 10 وهو ترتيبة في التقويم الروماني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشهور الميلادية سبب تسميتها وترتيبها خلال العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.