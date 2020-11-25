نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشهور الميلادية سبب تسميتها وترتيبها خلال العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشهور الميلادية تعتبر من أهم الأشهر التي يسير على ترتيبها العالم كله ويتم تحديد الكثير من المناسبات بناء عليها ، التقويم الميلادي هو نفسه التقويم الشمسي تم استخدام التقويم الميلادي منذ مولد سيدنا عيسى عليه السلام, ويحدث في مدة دوران الأرض حول نفسها دورة كاملة , الذي وضع التقويم الميلادي هو الراهب الأرمني دنيسيوس الصغير , كما عرف قديما التقويم الميلادي الغريغوري نسبة إلى البابا غريغوريوس الثالث عشر.

كان السنة الشمسية مكون من عشر شهور فقط ثم اضيف إليها شهر يناير وفبراير حتى أصبحت السنة مكونه من 12 شهرا.

تتكون السنة الميلادية من 365 يوما في السنة البسيطة ,ويزيد يوما في السنة الكبيسة حتى تكون 366 يوما , وتأتي السنة الكبيسة كل أربع سنوات.

ترتيب الشهور الميلادية وعدد أيام

الترتيب الشهور باللغة العربية الشهور السريانية الشهور باللغة الانجليزية عدد الأيام الشهر الأول يناير كانون الثاني January 31 الشهر الثاني فبراير شباط February 28 و29 في السنة الكبيسة الشهر الثالث مارس آذار March 31 الشهر الرابع أبريل نيسان April 30 الشهر الخامس مايو أيَار May 31 الشهر السادس يونيو حزيران June 30 الشهر السابع يوليو تموز July 31 الشهر الثامن أغسطس آب August 31 الشهر التاسع سبتمبر أيلول September 30 الشهر العاشر أكتوبر تشرين الأول October 31 الشهر الحادي عشر نوفمبر تشرين الثاني November 30 الشهر الثاني عشر ديسمبر كانون الأول December 31

أسباب تسميات الشهور الميلادية ؟

ترجع اسباب مسميات الشهور الميلادية إلى ارتباطها بأسماء الالهة الرومانية واليونانية القديمة: