عروض العثيم الأسبوعية خصم من 25% وحتي 70% عروض اجمعة البيضاء ما زالت مستمرة

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عمر شويل - جدة تخفيضات العثيم الأسبوعية لا تزال العروض مستمرة بأسُواق عبد الله العثيم، فهناك العديد من التخفيضات على الجوالات الذكية، والكثير من التنزيلات على شاشات التليفزيون، كل ذلك مُتوافر فقط بهايبر ماركت العثيم بالمملكة العربية السعودية. عروض العثيم الأسبوعية عروض وتخفيضات الجوالات الذكية من هايبر ماركت عبد الله العثيم: تخفيضات العثيم على جوال ذكي من لافا 61، ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، الجيل الرابع، سعة الرامات واحد جيجابايت، سعر الجهاز(245)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم الأسبوعية جوال ذكي من هواوي واي 7 بي، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، الجيل الرابع، سعة الرامات أربعة جيجابايت، سعر الجهاز(699)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات العثيم جوال ذكي من هونور 9 اكس برو، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، الجيل الرابع، سعة الرامات ستة جيجابايت، سعر الجهاز(999)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

جوال ذكي من هونور 9 اكس لايت، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، الجيل الرابع، شاشة 6.5 بوصة، سعة الرامات أربعة جيجابايت، سعر الجهاز(735)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض العثيم على الشاشات عروض وخصومات على شاشات التِليفزيون من هايبر ماركت عبد الله العثيم: خصومات العثيم الأسبوعية على تليِفزيون ذكي من أورينو، حجم الشاشة 55 بوصة، ألْ أيِ دي، فول إتش دي، سعر الجهاز(1299)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات العثيم تلِيفزيون ذكي من أورينو، حجم الشاشة 32 بوصة، ألْ اي دي، سعر الجهاز(349)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

عروض العثيم اليومية تلِيفزيون ذكي من ألْ تي سي، حجم الشاشة 50 بوصة، ألْ إي دي، فول إتش دي، سعر الجهاز(1099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تلِيفزيون ذكي من أَرو، ألْ أيِ دي، حجم الشاشة 40، سعر الجهاز(499)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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