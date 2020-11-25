عروض الجمعة البيضاء خصومات الدانوب تصل ل 50% على جميع المنتجات

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عمر شويل - جدة الدانوب وعروض الجمعة البيضاء أقوى عروض الجمعة البيضاء من الدانوب وأكبر العروض العائلية على السلع الغذائية كالأرز, والفول والعسل , وأكثر مما تتوقع من المنتجات والماركات الأمنة على صحتك في عالم الغذاء، تعد الدانوب من أقوى المتاجر داخل المملكة العربية السعودية اليوم فاستطاعت كسب ثقة عملائها. الدانوب وعروض الجمعة البيضاء عروض الدانوب العائلية على المنتجات الغذائية: عروض الدانوب اليوم أرز بسمتي أبيض العائلة 10 كجم 59.95 ريال سعودي بدلاً من 89.50 ريال سعودي.

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تنزيلات الدانوب أرز بسمتي طويل الحبة، أرز بسمتي تلدا 5 كجم 38.95 ريال سعودي بدلاً من 63.50 ريال سعودي.

تخفيضات الدانوب فول مدمس سادة كاليفورنيا 450 جرام، 5 علبة 9.95 ريال سعودي للمجموعة بدلاً من 21.95 ريال سعودي.

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عروض الدانوب الأسبوعية جبنه كريمي المراعي 2×500 جرام 16.65 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

خصومات الدانوب مايونيز قودي 946مل 8.95 ريال سعودي بدلاً من 15.50 ريال سعودي.

تنزيلات الدانوب شيكولاتة رافيللو فيريرو 15 حبة 9.95 ريال سعودي بدلاً من 21.50 ريال سعودي.

كوكو بوبس كلوقز 500 جرام 12.95 ريال سعودي بدلاً من 28.50 ريال سعودي.

ناجت الدجاج المرح/ ناجتس الدجاج الحار/ بوب كورن الدجاج السنبلة 400 جرام 8.95 ريال سعودي للحبة بدلاً من 16 ريال سعودي.

كويكر 500 جرام 4.95 ريال سعودي بدلاً من 10.50 ريال سعودي.

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