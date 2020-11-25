نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير علي الشاشات والجوال تحطم الأسعار خصومات تصل ل 55% ألحق العرض الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات مكتبة جرير تعتبر جرير من أعرق مكتبات المملكة العربية السعودية، فقد تميزت مكتبة جرير بما تقدمه من خدمات متعددة في عالم الإلكترونيات والأدوات المكتبية والمدرسية، وعادةً ما تحرص مكتبة جرير على تقديم أقوى العروض على ما تقدمه من منتجات لتحفيز عملائها والعمل دائماً على راحتهم.

عروض جرير علي الشاشات

خصومات لا مثيل لها على الطابعات متعددة الوظائف من جرير:

تخفيضات مكتبة جرير اتش بي LaserJet Pro MFP M428fdw مسح ضوئي، طابعة متعددة الوظائف نسخ، فاكس، طباعة ،واي فاي ،طابعة ليزر 1399 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 1839 ريال سعودي.

عروض جرير علي الشاشات اتش بي MFP M283fdw ليزر جيت برو ألوان مسح ضوئي، طابعة متعددة الوظائف نسخ، فاكس، طباعة ،واي فاي ،طابعة ليزر ملونة 1499 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 1799 ريال سعودي.

خصومات جرير اتش بي Never Stop Laser MFP 1200w مسح ضوئي، طابعة متعددة الوظائف نسخ، طباعة ،واي فاي ،طباعة ليزر 999 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 1299 ريال سعودي.

تنزيلات جرير اتش بي Never Stop Laser 1000w أحادية اللون أسود ،طابعة ليزر ،واي فاي ، أبيض/رمادي 799 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 1019 ريال سعودي.

إبسون Eco Tank M3170 مسح ضوئي، طابعة متعددة الوظائف نسخ، فاكس، طباعة ،واي فاي ،طباعة نافثة للحبر 1304 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 1499 ريال سعودي.

تخفيضات جرير على الشاشات

خصومات لا مثيل لها على بروجيكتور وشاشات العرض من جرير: