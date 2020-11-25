نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار منيو ورقم مطعم كرم بيروت و الفروع بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار منيو ورقم مطعم كرم بيروت والفروع بالسعودية، يعتبر مطعم كرم بيروت من أكثر المطاعم اللبنانية المعروفة والمشهورة في المملكة السعودية ويوجد لها ثلاث فروع حيث يتواجد في عين داخل مدينة الرياض وفرع آخر يوجد في مدينة جدة، ويهتم العديد من الأشخاص والعائلات بالذهاب إلى هذا المطعم لتناول أشهى الأكلات ويوجد أقسام محددة للعائلات.

وكذلك أقسام محددة للأطفال وأهم ما يميز هذا المطعم أنه راقياً والطعام مجهز بأدق وأشهى الأكلات ويعمل المطعم على مدار الأسبوع بدءاً من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، وبالتالي يهتم العديد من الأشخاص بمعرفته كيفية التواصل مع مطعم كرم بيروت، حيث يمكنهم الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بهم عبر الإنترنت ويمكن من خلال الحساب الخاص بهم على مواقع التواصل الاجتماعى تويتر أو الانستغرام.

مطعم كرم بيروت بالسعودية

حيث يهتم العديد من الأشخاص في معرفة جميع الفروع الخاصة بـ مطعم كرم بيروت ومواعيد فتح المطعم من الصباح حتى المساء بجانب، معرفة كافه الاسعار الخاصة بالأطعمة، حيث يقوم المطعم بتقديم قسم المشاوي والبحريات ويوجد قسم الشوربة بجانب قسم مقبلات باردة والمقبلات الساخنة، ويوجد أيضا قسم الحلويات والعصائر وقسم اللحوم النيئة ويقوم بتقديم أيضا قسم مشروبات ساخنة.

فرع كرم بيروت بجدة: بوليفارد، حي الشاطئ، طريق الملك عبد العزيز، باتشي، يمكنك التواصل مع الفرع للحجز والإستعلام عن المنيو من خلال رقم الهاتف وهو ٠١٢٦٦٣٣٤٤٤. أوقات العمل من الساعة ١ ظهرا حتى ١٢ بعد منتصف الليل.

فرع التحلية: طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، السليمانية جوار متجر الهلال، يمكنك التواصل مع الفرع للحجز والإستعلام عن المنيو من خلال رقم الهاتف وهو٠١١٤١٦١٧١٧، أوقات العمل من الساعة ١ظهرا إلى ١١:٤٥ مساءا جميع أيام الأسبوع.

فرع الأمير تركي الأول: المحمدية، يمكنك التواصل مع الفرع للحجز والإستعلام عن المنيو من خلال رقم الهاتف وهو٠١١٤٥٣٥٣٥٣،٠١١٤٥٩٥٩٥٩، تم افتتاح هذا الفرع يوم ٣ أغسطس هذا العام ٢٠١٩م، أوقات العمل من ١ ظ إلى ١٢ ليلا.

منيو مطعم كرم بيروت

تحتوي قائمة الطعام فى مطعم بيت الكرم على أشهى وألذ الوجبات وإليكم هذه الوجبات بالأسعار:

قسم المشوى فروج مسحب كامل مشوي، لحم مشوي غنم، كباب يصل سعره إلى ٦٩ ريال سعودى.

كباب دجاج يصل سعره إلى ٦٣ ريال سعودى.

لحم مشوي تريبالي، كباب خشخاش، كباب عنتبلي، كباب باذنجان يصل سعره الى٧١ ريال سعودى.

كستلاتة غنم مشوي يصل سعره إلى ٨٩ ريال سعودى.

كستلاتة غنم تربلي مشوي يصل سعره الى ٩١ ريال سعودى.

كباب كرم يصل سعره إلى ٧٥ ريال سعودى.

كباب بالكرز يصل سعره إلى ٧٩ ريال سعودى.

عرايس يصل سعره إلى ٤٧ ريال سعودى.

كبة الشيف يصل سعره إلى ٦٧ ريال سعودى.

مشاوي مشكلة يصل سعره إلى ٨٣ ريال سعودى.

شيش طاووق، كباب باللبن يصل سعره إلى ٦٥ ريال سعودى. قسم البحريات فيليه سلمون يصل سعره إلى ٩٣ ريال سعودى.

روبيان بروفنسال أو مقلي، كاليماري بروفنسال او مقلي يصل سعره الى ٦٣ ريال سعودى.

روبيان مشوي يصل سعره إلى ١٠٠ ريال سعودى.

سمك بيبي هامور يصل سعره إلى ٩٥ ريال سعودى. قسم الشوربة شوربة كريمة بالهليون يصل سعره إلى ٣٩ ريال سعودى.

شوربة دجاج مع فطر يصل سعره إلى ٣٩ ريال سعودى.

شوربة عدس يصل سعره إلى ٣٥ ريال سعودى.

شوربة خضرة يصل سعره إلى ٣٣ ريال سعودى.

شوربة كريمة مع دجاج يصل سعره إلى ٣٩ ريال سعودى. قسم المقبلات الساخنة كبة مقلية، ورق عنب مع الزبادي بورق زهر الورد، محمرة يصل سعره إلى ٣٣ ريال سعودى.

ورق عنب، شمندر متبل، حمص محمرة يصل سعره إلى ٣١ ريال سعودى.

هندبة، لبنة ماعز يصل سعره الى ٢٨ ريال سعودى.

محشي باذنجان حار يصل سعره الى ٣٥ ريال سعودى.

طاجن سمك يصل سعره إلى ٣٠ ريال سعودى.

بليلة، فول، فطائر، لبنة بالثوم، لوبية بزيت، كبة بطاطا بالجوز يصل سعره الى ٢٧ ريال سعودى.

حمص مع اللحمة والصنوبر يصل سعره الى ٤١ ريال سعودى.

رقاقات، سمبوسك، معجنات مشكلة، شنكليش، بامية بزيت، مصقعة باذنجان، يصل سعره إلى ٢٩ ريال سعودى. قسم مقبلات باردة حمص كرم بيروت، حمص بيروتي، فتوش، سلطة شرقية يصل سعره إلى ٣١ ريال سعودى.

سلطة روبيان يصل سعره إلى ٧٤ ريال سعودى.

سلطة روكا، متبل مع سلطة قرنبيط يصل سعره إلى ٣٣ ريال سعودى.

سلطة عدس أخضر عضوي يصل سعره إلى ٣٩ ريال سعودى.

جاط خضرة كبير يصل سعره الى ٣٧ ريال سعودى.

كبيس مشكل يصل سعره إلى ٢٤ ريال سعودى.

مكدوس، متبل، سلطة الباذنجان، تبولة يصل سعره الى ٢٥ ريال سعودى.

حمص يصل سعره إلى ٢٩ ريال سعودى. قسم لحمة نية هبرة نية يصل سعره الى ٦٣ ريال سعودى.

فتيلة نية يصل سعره إلى ٦٣ ريال سعودى.

كبة نية، كبة نية اورفلية يصل سعره الى ٦٣ ريال سعودى.

كفتة نية يصل سعره إلى ٦٣ ريال سعودى. ركن العصائر جزر، برتقال، ليموناضة، ليموناضة بالنعناع، تفاح، شمام، بطيخ، فراولة، اناناس، مانجو يصل سعره الى ٢٩ ريال سعودى.

عصير رمان يصل سعره إلى ٣٢ ريال سعودى.

عصير كوكتيل مع قشطة، عصير كوكتيل قطع اكزوتيك يصل سعره إلى ٣٤ ريال سعودى.

كوكتيل افوكادو يصل سعره إلى ٣٣ ريال سعودى. قسم الحلويات كنافة نابلسية، قشطة بالقشطة يصل سعرها إلى ٤٣ ريال سعودى.

فواكه، بوظة عثملية يصل سعره إلى ٤٦ ريال سعودى.

فواكه اكسترا يصل سعره الى ٨٠ ريال سعودى.

قشطة بالعسل، بوظة بالراحة يصل سعره إلى ٤١ ريال سعودى.

حلاوة الجبن، غزلية، بقلاوة، معمول بالجبنة يصل سعره إلى ٣٩ ريال سعودى.

عثملية، كرابيج يصل سعره إلى ٣٧ ريال سعودى.

ام علي يصل سعره إلى ٣١ ريال سعودى. قسم مشروبات ساخنة