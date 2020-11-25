نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو كنتاكي السعودية 2021 وعروض الوجبات العائلية وأسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو كنتاكي السعودية 2021 وعروض الوجبات العائلية وأسعارها، تعتبر سلسلة مطاعم كنتاكي الوجبات الجاهزة مشهورة حول الوطن العربي والعالم كله، حيث يقوم بتقديم وجبات لها مذاق رائع وشهي، بجانب البطاطس المقلية والكاتشاب والمايونيز ويتم تناولها بجانب البيبسي وبالتالي يهتم الكثير من الأشخاص بالبحث عن جميع عروض وأسعار منيو كنتاكي السعودية 2020 وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور القادمة.

منيو كنتاكي السعودية 2020

يمكنكم من خلالها الجداول التالية الاطلاع علي جميع الأسعار الخاصة بالوجبات والساندوتشات بجانب وجبات التوفير من الوجبات العائلية وهي كالآتي:

الوجبات الفردية من كنتاكي:

الوجبة السعر دينر ميل 24 ريال كرسبي ستربس 24 ريال وجبة الأرز مع قطع الدجاج الفيليه 16 ريال رويال ستربس حار أو بارد 10 ريال رويال تشكن حار أو بارد 10 ريال باكت مع بوب كورن 27 ريال تشيلي 24 ريال تشيكن فيليه كومبو 23 ريال وجبة ايتي زنجر 27 ريال سندوتشات كنتاكي: الساندوتش السعر بيج فيلر 15 ريال تشيكن فيليه 13 ريال زنجر سوبيرم 15 ريال مايتي زنجر 17 ريال بيج فيلر حار 15 ريال بوكس ماسترد حار أو بارد 15 ريال وجبات التوفير: الوجبة السعر سناك 12 ريال رويال ساندوتش 5 ريال ساندوتش توستج تويستر 9 ريال سناك ستربس قطعتين 12 ريال وجبة توستد تويستر 19 ريال وجبات عائلية: الوجبة السعر وجبة ال4 أفراد 59 ريال وجبة ال7 أفراد 88 ريال وجبة ال10 أفراد 112 ريال وجبة ستربس 85 ريال وجبات الأطفال وجبة برجر 10 ريال وجبة دجاج ستربس 10 ريال وجبة ناجتس 10 ريال

خطوات طلب كنتاكي أون لاين

يهتم العديد من الأشخاص بمعرفة الخطوات التي ينبغي اتباعها حتى يتمكنوا من طلب كنتاكي أون لاين بدون الحاجة إلى الذهاب للمحلات للحصول على الوجبات التي يريدها، حيث يمكنك طلب الوجبات، وسوف تصلك إلى باب المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية وهي كالاتي:

يتم الذهاب إلى رابط موقع كنتاكي عبر الإنترنت بعد ذلك تقوم بتحديد الوجبات التي تريد الحصول عليها بعد وتحديد نوعها وعدد القطع المطلوبة.

وكذلك تقوم بتحديد الساندوتشات ونوعها والكمية المطلوبة ثم تقوم بتحديد المشروب الذي تريد الحصول عليه بعد ذلك تقوم بتحديد الطلب ثم تقوم بالضغط على شراء وسوف يقوم موقع كنتاكي في خلال ثواني بتحديد طرق الدفع تقوم باختيار الطرق المناسبة سواء الدفع كاش او الدفع بالفيزا بعد ذلك تقوم بتحديد العنوان بشكل تفصيلي حتى يتمكنوا من الوصول اليك بأسرع وقت وفي المكان الصحيح.