نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو وأسعار وجبات ماك 2021 أرقام ماكدونالدز في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو وأسعار وجبات ماك ماكدونالدز في المملكة السعودية 2020 تعتبر مطاعم ماكدونالدز من أشهر المطاعم المشهورة في المملكة السعودية وفي الوطن العربي كله حيث تقوم بتقديم وجبات لها مذاق رائع ومميز يحب تناولها الكبار والصغار ويوجد عليها إقبال كبير بشكل يومي.

حيث يحب الكثير من الأشخاص تناول هذه الوجبات من مطعم ماكدونالدز وبالتالي يهتمون بمعرفة أسعار الوجبات والعروض التي يتم تقديمها على وجبات ماكدونالدز والفروع الموجودة وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور القادمة.

سوف نعرض لكم أسعار جميع العروض التي يتم تقديمها من ماكدونالدز بجانب معرفة أسعار الوجبات التشكيلية وأسعار وصفات الوجبات القيمة مع توضيح جميع مكونات الوجبة بشكل تفصيلي وسوف نقوم بعرض أسعار الساندوتشات في ماك السعودية بأطعمة مختلفة وبطرق متنوعة، حيث يحب تناولها الكثير من الأشخاص.

يقوم ماكدونالدز بتقديم أشهى أنواع المشروبات ليتم تناولها بجانب الوجبات المتنوعة والمختلفة بجانب الحلويات المختلفة والشهيرة وجبات مخصصة للأطفال، وسوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة الرقم المجاني الخاص ب ماكدونالدز ومواعيد فتح المطعم ومواعيد إغلاقه الحصول على الوجبات التي يريدها في أي وقت.

يمكن لجميع عملاء ماكدونالدز الاتصال على الرقم المجاني 8001212345 وذلك بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

اسعار العروض الترويجيه من ماكدونالدز السعودية وجبة علبة المشاركة دجاج بسعر 59 ريال سعودى.

وجبة علبة مشاركة مكس بسعر 59 ريال سعودى.

وجبة ميني آسيوي بسعر 14 ريال سعودى.

وجبة ماك راب تشيكن بسعر 12 ريال سعودى.

وجبه ماك راب تشيكن سبايسي بسعر 12 ريال سعودى.

ساندوتش ماك راب سبايسي السعر 8 ريال سعودى.

ساندوتش ميني آسيوي بسعر 8 ريال سعودى.

ساندوتش ماك راب بسعر 8 ريال سعودى.

ماك فلوري سنيكرز بسعر 9 ريال سعودى.

فطيرة الكاسترد بالفراولة بسعر 4 ريال سعودى. اسعار وجبات التشكيلة الفاخرة وجبة مكسيكانو متاحة بسعر 26 ريال سعودى.

وجبة كلوب هاوس متاحة بسعر 26 ريال سعودى.

وجبة المشروم متاحة بسعر 26 ريال سعودى. اسعار ووصف الوجبات القيمة وجبة بيك ماك لحم سعرها 18 ريال سعودي تتكون الوجبة من 2 قطعه من اللحم المشوي البقري، قطعة من الخبز، خس، جبنة، بصل، مخلل، بالإضافة إلى صلصة. وجبة جراند تشيكن ديلوكس سعرها 23 ريال سعودي تتكون الوجبه من قطعه واحده شهيه من الدجاج، بالإضافة إلى قطعتان من جبن إيمنتال مع طماطم وخس، صلصة ميونيز والخردل، وتجمعهم قطعه من الخبز اللذيذ مغطي بالذره. وجبة جراند تشيكن سبيشال سعرها 23 ريال سعودي عباره عن قطعة لذيذه من الدجاج حلال مع الجرجير والطماطم والخس، وتشمل شريحتان من جبنة إيمنتال وشريحة دجاج اخري بالاضافة الي صلصة خردل ديجون ذات المذاق الشهي وتجمع الكل قطعتان من الخبز الشهي المغطى بالذرة. وجبة جراند تشيكن حار سعرها 23 ريال سعودي عباره عن وجبه حاره، مكونه من جراند تشيكن سبايسي الجديد من تشكيلة جراند تشيكن. وجبة ماك رويال سعرها 21 ريال سعودي تتكون الوجبه من قطعةمن اللحم المشوي البقري مع جبنة، خس، طماطم، صلصة مايونيز، كاتشاب خردل، بصل، مخلل. وجبة بيج تايستي سعرها 23 ريال سعودي تتكون الوجبه من قطعة واحده من اللحم البقري مشوي مع 3 شرائح لذيذه من جبنة إيمانتال مع شريحتان طماطم، خس مقطع، بصل ، بالإضافة إلى صلصة بيج تايستي الخاصة جداً. وجبة كوارتر باوندر بالجبنة سعرها 20 ريال. عباره عن قطعة من اللحم البقري مشوي وشريحتين جبنة، كاتشاب خردل، مخلل، بصل، وتجمع الكل قطعتان من الخبز الشهي. وجبة سبايسي ماك تشكن سعرها 20 ريال سعودي. عباره عن قطعة دجاج مشوية حارة مع الخس المقطّع والمايونيز ومغطاة بطبقة من البقسماط . وجبة بيج ماك دجاج سعرها 20 ريال سعودي. عباره عن قطعتان من الدجاج المغطى بطبقة من البقسماط مع الجبنة وخس بالاضافة إلى صلصة المايونيز وقطعة خبز شهية في الوسط. وجبة ماك تشكن سعرها 18 ريال سعودي عباره عن قطعة من الدجاج مغطاة بطبقة من البقسماط مع خس ومايونيز وتجمع الكل قطعتان شهيتان من الخبز بالسمسم. وجبة تشيكن ماك ناجت 9 قطع سعرها 20 ريال سعودي. تتكون الوجبه من 9 قطع مقرمشة وشهية من الدجاج تحصل عليها في وجبة هابي ميل وجبة من 6 قطع أو 9 قطع. وجبة ماك فيليه سمك سعرها 17 ريال سعودي. عبارة عن ساندويتش ماك يتكون من قطعة سمك فيليه مغطاة بطبقة من البقسماط وصلصة تارتار وجبنة وخبز شهي. وجبة دبل تشيز برجر سعرها 17 ريال سعودي. تتكون الوجبه من تشيز برجر الأصلي مع قطعتي لحم بقر مشوي مع شريحتي جبنة. وجبة ميني آسيوي سعرها 14 ريال سعودي

وجبة ماك راب تشيكن سبايسي سعرها 12 ريال سعودي

وجبة ماك راب تشيكن سعرها 12 ريال سعودي

وجبة ماك عربي تشيكن سعرها 21 ريال سعوي.

عباره عن قطعتان من الدجاج المشوي مع خس طماطم بصل وصلصة الثوم مع خبز شهي.

وجبة ليتل تايستي دجاج السعر 12 ريال.

وجبة ليتل تايستي لحم السعر 12 ريال. اسعار الساندوتشات فى ماك السعودية ساندوتش المشروم بسعر 19 ريال.

ساندوتش بيج ماك بسعر 12 ريال.

ساندوتش كلوب هاوس بسعر 19 ريال.

ساندوتش مكسيكانو بسعر 19 ريال. عباره عن قطعتان من اللحم البقري المشوي مع جبنة، خس، مخلل، بصل بالاضافة إلى صلصة خاصة جداً وقطعة خبز شهية في الوسط. ساندوتش جراند تشيكن الحار بسعر 16 ريال سعودي عباره عن دجاج حار ذات مذاق لذيذ وشهي مع الخبز. ساندوتش جراند تشيكن سبيشال السعر 16 ريال. عباره عن قطعة من الدجاج حلال مع الخس والجرجير والطماطم بالاضافة الي شريحتان من جبنة إيمنتال وشريحة دجاج مع صلصة خردل ديجون وتجمع الكل قطعتان من الخبز الشهي المغطى بالذرة. ساندوتش لتل تايستي دجاج السعر 8 ريال

ساندوتش جراند تشيكن ديلوكس السعر 16 ريال عباره عن قطعة واحده من الدجاج حلال ذات طعم شهي ولذيذ مع الخس والطماطم الطازجه مع قطعتان من جبنة إيمانتال مع صلصة المايونيز والخردل وتجمع الكل قطعتان من الخبز الشهي المغطى بالذرة. ساندوتش ماك رويال بسعر 14 ريال سعودي عبارة عن قطعة لحم بقري مشوي مع جبنة وخس وطماطم طازجه مع مايونيز و كاتشاب خردل بصل ومخلل. ساندوتش بيج تايستي بسعر 16 ريال سعودي عبارة عن قطعة لحم بقري مشوي مع 3 شرائح رائعة من جبنة إيمانتال مع شريحتان طماطم طازجه مع خس مقطع بصل شهي إضافة إلى صلصة بيج تايستي الخاصة جداً. ساندوتش كوارتر باوندر بالجبنة بسعر 13 ريال. عبارة عن قطعة لحم بقري مشوي وشريحتين من الجبن مع الكاتشاب خردل، مخلل، بصل وتجمع الكل قطعتان من الخبز الشهي. ساندوتش بيج ماك بسعر 12 ريال سعودي عبارة عن قطعتان من الدجاج المغطى بالبقسماط و جبنةوخس إضافة إلى المايونيز الغني وقطعة خبز شهية في الوسط. ساندوتش ماك عربي تشيكن بسعر 14 ريال سعودي عبارة عن قطعتان من الدجاج المشوي مع خس، طماطم، بصل وصلصة الثوم، ويتوسطهم رغيف عربي شهي. تشيكن ماك ناجت 9 قطع بسعر 13 ريال سعودي عباره عن قطع مقرمشة وشهية من لحم الدجاج الأبيض تحصل عليها في وجبة هابي ميل وجبة من 9 قطع. ساندوتش سبايسي ماك تشكن بسعر 12 ريال سعودي عباره عن قطعة من الدجاج المشوي الحار ومغطاة بطبقة من البقسماط. ساندوتش ماك تشكن بسعر 12 ريال سعودي عبارة عن قطعة من الدجاج مغطاة بالبقسماط مع خس ومايونيز،وتجمع الكل قطعتان شهيتان من الخبز بالسمسم. ساندوتش ميني آسيوي بسعر 8 ريال

ساندوتش لتل تايستي لحم بسعر 8 ريال

ساندوتش دبل تشيز برجر بسعر 7 ريال يجمع مكونات تشيز برجر الأصلي كلها لكنه يضم قطعتي لحم بقر مشوي مع شريحتي جبنة. ساندوتش ماك راب تشيكن سبايسي بسعر 8 ريال

ساندوتش ماك راب تشيكن بسعر 8 ريال

ساندوتش ماك فيليه سمك بسعر 8 ريال قطعة سمك فيليه مغطاة بطبقة من البقسماط صلصة تارتار وقطعة من الجبن وخبز شهي مطهو قليلاً على البخار. ساندوتش تشيكن برجر بسعر 5 ريال سعودي عباره عن قطعة من الدجاج مغطاة بطبقة من البقسماط، خس، طماطم، ومايونيز. ساندوتش بيف برجر بسعر 4 ريال سعودي عباره عن قطعة من اللحم البقري المشوي مع كاتشاب خردل و مخلل وبصل وتجمع الكل قطعتان من الخبز. ساندوتش تشيز برجر بسعر 4 ريال سعودي عباره عن قطعة من اللحم البقري المشوي مع كاتشاب خردل و مخلل مع بصل وشريحة جبنة وتجمع الكل قطعتان من الخبز الشهي. اسعار اضافات جانبية مع وجبات ماك سلطه سيزر بالدجاج بسعر 18 ريال سعودي عباره عن شرائح الدجاج المشوي الهنية مع قطع الخس المقرمش وحبّات خبز كروتون المحمصة، وفوق كل هذا رشة سخية من جبن بارميزان المغمورة بصلصة سيزر اللذيذة. تشيكن ماك ناجت 6 قطع بسعر 9 ريال سعودي عباره عن قطع مقرمشة وشهية من لحم الدجاج الأبيض تحصل عليها في وجبة هابي ميل وجبة من 6 قطع. بطاطس بسعر 4 ريال.

قطع تفاح بسعر 4 ريال. أسعار المشروبات فى ماك السعودي عصير تفاح بسعر 4 ريال سعودي .

عصير البرتقال بسعر 4 ريال سعودي .

حليب بالفانيلا بسعر 2 ريال سعودي .

حليب بالشوكولا بسعر 2 ريال سعودي .

كوكاكولا بسعر 4 ريال سعودي .

كوكاكولا دايت بسعر 4 ريال سعودي.

فانتا برتقال بسعر 4 ريال سعودي .

سبرايت بسعر 4 ريال سعودي .

مياه بسعر 2 ريال سعودي . أسعار الحلويات فى ماك السعودية صنداي فراوله بسعر 8 ريال سعودي.

صاندي شكولاته بسعر 5 ريال سعودي.

صاندي كارميل بسعر 5 ريال سعودي.

صاندي ساده بسعر 5 ريال سعودي.

فطيرة الكاسترد بالفراولة بسعر 4 ريال سعودي.

فطيرة تفاح بسعر 4 ريال سعودي.

مافن التوت بسعر 8 ريال سعودي.

مافن الليمون بسعر 8 ريال سعودي.

تريبل تشوكلت مفن بسعر 8 ريال سعودي.

ماك فلوري اوريو بسعر 8 ريال سعودي .

ماك فلوري سنيكرز بسعر 9 ريال سعودي . أسعار وجبات هابى ميل

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