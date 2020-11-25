عروض بنده اليوم وعروض هايبر بنده في الجمعة البيضاء وأفضل عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم وعروض هايبر بنده في الجمعة البيضاء ، تمتلك شركة بنده القابضة للبيع بالتجزئة حالياً ، سلسلة من أضخم الأسواق والتي يزيد عددها عن ٢٠٠ فرعاً، متنوعة ما بين أسواق بنده و هايبر بنده ماركت hyper panda ، مما يجعلها من كبري الشركات في مجال قطاع البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، وتمدد جغرافياً إلى ما يقارب 38 مدينة داخل المملكة، حيث تقدم الشركة سائر منتجاتها وخدماتها إلى ما يقارب ال 400 مليون متسوق سنوياً، كما أنها تقدم أفضل عروض السعودية الأسبوعية وعروض السعودية اليوم.

عروض بنده اليوم وعروض هايبر بنده الأسبوعية على الهواتف الذكية عروض بنده هاتف هواوي أوي، 7بي، بشرِيحتين ، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، الجيل الرابع، سعر الجهاز(679)ريال سعودي.

هاتف هواوي أوي، 7بي، بشرِيحتين ، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، الجيل الرابع، سعر الجهاز(679)ريال سعودي. هاتف هواوي واي، 6 بريم، بشرِيحتين، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، الجيل الرابع، سعر الجهاز(449)ريال سعودي.

هواوي، واي 8 بي، بشرِيحتين، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، سعر الجهاز(849)ريال سعودي. عروض بنده الأسبوعية على الهواتف الذكية

هاتف سامسونج أي 71، بشرِيحتين، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، سعر الجهاز(1299)ريال سعودي.

هاتف سامسونج نوت 10 لايت، بشرِيحتين، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، سعر الجهاز(1469)ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 11، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، بشرِيحتين، الجيل الرابع، سعر الجهاز(515)ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 21 اس، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، بشرِيحتين، الجيل الرابع، سعر الجهاز(769)ريال سعودي. عروض بنده الأسبوعية في الجمعة البيضاء

عروض بنده الأسبوعية ، هاتف أونور، 9 اكس، بشرِحتين، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، سعر الجهاز(899)ريال سعودي.

هاتف أونور، 9 اكس، بشرِحتين، الجيل الرابع، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، سعر الجهاز(899)ريال سعودي. هاتف أونور، 9 اكس، لايت، الجيل الرابع، بشرِيحتين، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، سعر الجهاز(749)ريال سعودي.

لينوفو اي 8، الجيل الرابع. بشرِيحتين، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، سعر الجهاز(499)ريال سعودي. عروض بنده على شاشات التليفزيون تليفزيون توشيبا، شاشة 43 بوصة، سعر الجهاز(799)ريال سعودي.

تليفزيون توشيبا، شاشة 55 بوصة، سمارت، سعر الجهاز(1599)ريال سعودي.

تليفزيون سكاي ورث، شاشة 39 بوصة، سعر الجهاز(599)ريال سعودي.

تليفزيون سكاي ورث، شاشة 55 بوصة، سعر الجهاز(1399)ريال سعودي. عروض أسواق بنده على السماعات سماعات بعجلات، إِمبكس، سعر الجهاز(219)غ.

سماعات جيبّاس، سعر الجهاز(125)ريال سعودي.

سماعات أبل آير بودز برو، سعر الجهاز(869)ريال سعودي.

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