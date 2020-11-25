نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية على السلع الغذائية من 25 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم أحدث عروض العثيم لهذا الأسبوع ابتداءً من اليوم الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر وحتى أول أيام شهر ديسمبر 2020، ويقدم المول خصومات على السلع الغذائية كالسكر والأرز والزيت وغيرها؛ كما نقدم لكم بيان أسعار اللحوم الطازجة مثل لحم العجل البلدي الطازج ولحم الغنم والخروف بعظم أو بدونه وغيرها،وأسعار الخضراوات والفواكه الطازجة كالطماطم والعنب والثوم والبلح وغيرها. عروض العثيم هايبر ماركت على السلع الغذائية: عرض مميز على أرز أبو كاس مزه بسمتي وزن 10 كيلو جرام بسعر 56.95 ريال بدلاً من 83.95 ريال سعودي بحيث يصل الخصم إلى 27 ريال على الكيس الواحد، ويسمح لكل عميل بشراء ثلاثة أكياس فقط من المنتج.

حليب نيدو بودر كيس وزن 2250 جرام، فقط بسعر 47.95 ريال بدلاً من 69.95 ريال، بخصم يصل إلى 22 ريال سعودي، ويسمح لكل عميل بشراء 2 كيس فقط من المنتج.

كرتون دجاج دوكس مجمد وزن 1100 جرام فقط بسعر 103.95 بدلاً من 154.95 ريال، بخصم مميز يصل إلى 51 ريال سعودي.

سكر أبو فهد ناعم وزن 10 كجم بسعر 21.95 ريال بدلاً من 33.95 ريال، بخصم 12 ريال، ويسمح لكل عميل بشراء 3 كيس فقط.

شوكولاتة نوتيلا مرطبان 250 جم بسعر 21.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال، أي أن الخصم 13 ريال على الحبة الواحدة ويسمح للعميل بشراء ثلاث حبات فقط داخل العرض.

عبوتين من زيت العربي حجم العبوة 1.5 لتر بسعر 17.95 ريال عوضاً عن 31.75 ريال بخصم 13.80 ريال، يسمح للعميل بـ3 ربطة فقط.

3 حبة تونا تريفا لايت وزن الحبة 170 جرام، بسعر 8.95 ريال بدلاً من 14.85 ريال. أسعار عبد الله العثيم للحوم الحمراء: لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو لحم عجل بلدي بدون عظم 44.95 ريال سعودي.

لحم غنم روماني بالعظم طازج سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي.

سعر كيلو لحم خروف بربري بالعظم طازج 47.95 ريال سعودي.

لحم رفيدي طازج بالعظم سعر الكيلو 46.95 ريال سعودي.

سعر كيلو لحم حاشي طازج بدون عظم 38.95 ريال سعودي.

كيلو لحم حاشي طازج بالعظم بسعر 28.95 ريال سعودي. أسعار الفواكه والخضراوات: ليمون فيتنامي سعر الكيلو 4.45 ريال سعودي.

كيلو قرع عسل بسعر 2.45 ريال سعودي.

سعر الأناناس للحبة الواحدة 5.95 ريال سعودي.

عنب أحمر كبير سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي.

طماطم محمي سعر الكيلو 4.45 ريال سعودي.

سعر ربطة كستنا 2.95 ريال سعودي.

سعر سلة الكيوي 7.45 ريال سعودي.

كيس بطاطس بسعر 4.45 ريال سعودي.

علبة خس لولو بيوندي بسعر 4.95 ريال سعودي.

كيلو الثوم بسعر 4.95 ريال سعودي.

تمر الأصيل سكري فاخر كيس وزن 1كيلو 11.95 ريال سعودي.

تمر لينة سكري وزن 1 كيلو بسعر 6.95 ريال سعودي.

كرتونه تمر سكري وزن 3 كيلو بسعر 46.95 ريال سعودي.

تمر سوير خلاص وزن 500 جرام بسعر 4.25 ريال سعودي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم الأسبوعية على السلع الغذائية من 25 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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