نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم السعودية على اللحوم والفواكه والخضراوات عروض 25 نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية على اللحوم والفواكة والخضراوات في شهر نوفمبر، تجدوها معنا اليوم بكل ما تضمنه من خصومات وتخفيضات كبرى في فروع أسواق العثيم داخل المملكة العربية السعودية، وكل العروض التالية مستمرة لمدة أسبوع من تاريخه.

عروض العثيم السعودية على اللحوم والفواكه والخضراوات عروض 25 نوفمبر

تتضمن عروض وتخفيضات العثيم السعودية مختلف المنتجات الغذائية من لحوم طازجة ومجمدة، ودجاج، وأسماك، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة الطازجة، وتبدأ العروض اليوم الموافق 10 ربيع الآخر 1442، وتستمر حتى 16 ربيع الآخر 1442.

عروض العثيم السعودية على اللحوم الطازجة

سعر الكيلو من لحم العجل البلدي الطازج بالعظم 34.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من لحم الغنم الروماني الطازج بالعظم 39.95 ريال سعودي، والعرض متوفر في فروع الرياض، والدمام، والخرج.

الكيلو من لحم العجل البلدي الطازج الخالي من العظم متوفر بسعر 44.95 ريال سعودي.

الكيلو من لحم الخروف البربري الطازج بالعظم بسعر 47.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من اللحم الرفيدي الطازج مع العظم هو 46.95 ريال سعودي.

الكيلو من لحم الحاشي الطازج المنزوع العظم، متاح بسعر 38.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من لحم الحاشي مع العظم 28.95 ريال سعودي.

عروض العثيم السعودية على الفاكهة

سعر الكيلو من القرع العسلي 2.45 ريال سعودي.

سعر حبة الأناناس 5.95 ريال سعودي.

كيلو عنب أحمر كبير بسعر 6.95 ريال سعودي.

السلة من الكيوي متاح بسعر 7.45 ريال سعودي.

ربطة الكستناء متوفرة بسعر 7.45 ريال سعودي.

كيس تمر الأصيل سكري فاخر، وزن 1 كيلوجرام، بسعر 11.95 ريال سعودي.

تمر لينة سكري مكنوز، وزن 1 كيلوجرام، بسعر 6.95 ريال سعودي، وهذا العرض ساري فقط في فروع العثيم داخل الرياض، والدمام، والخرج.

كرتونة تمر سكري، وزن 3 كيلوجرام، متاحة بسعر 46.95 ريال سعودي.

تمر سوبر خلاص الإحساء، وزن 500 جرام، متوفر بسعر 4.25 ريال سعودي.

عروض العثيم على الخضراوات

سعر كيلو الليمون الفيتنامي 4.45 ريال سعودي.

كيلو طماطم محمي بسعر 4.45 ريال سعودي.

سعر كيس البطاطس 4.45 ريال سعودي.

علبة خس لولو بيوندي بسعر 4.45 ريال سعودي.

سعر كيلو الثوم 4.45 ريال سعودي.

وهكذا عرضنا لكم عروض العثيم السعودية الخاصة بشهر نوفمبر الجاري، ومنها تشكيلة مميزة من اللحوم، وكذلك الخضروات الطازجة والفاكهة المتنوعة.