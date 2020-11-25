نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده السعودية الاسبوعية وخصومات Panda على الجوالات والشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية على الشاشات والجوالات وملحقاتها، ومهرجان أقوى الخصومات من Panda، كل هذا نقدمه لكم مع أحدث الأسعار المطروحة على أشهر الماركات العالمية المتصدرة في مجال التكنولوجيا، والعروض تجدونها متاحه في كل فروع بنده المتنوعة في السعودية، وهي مستمرة حتى يوم 1 ديسمبر 2020، وهذا جاء بالتزامن مع عروض الجمعة البيضاء وما يرافقها من تخفيضات كبرى.

عروض بنده السعودية الاسبوعية وخصومات Panda على الجوالات والشاشات

يعد أكثر ما يميز الأجهزة الذكية في بنده، هو توافرها بسعر مغري يحفز العميل على الشراء، ونعرض لكم فيما يلي أحدث أسعار الهواتف الذكية، والشاشات، كما سيتم عرض أسعار الملحقات الخاصة بالجوالات الحديثة، وكافة العروض التالية يمكن الإستفادة منها بدايةً من اليوم.

عروض بنده السعودية على الجوالات

هواوي Y5 لايت 16 جيجابايت، بسعر 359 ريال سعودي.

هواوي Y6P، ذاكرة 64 جيجابايت، بسعر 579 ريال سعودي.

سامسونج A01 كور، مع ذاكرة بسعة 16 جيجابايت، بسعر مميز 329 ريال سعودي.

سامسونج A31، بذاكرة سعتها 128 جيجابايت، بسعر 899 ريال سعودي.

اتش تس سي ديساير 12S، بذاكرة 32 جيجابايت، بسعر خاص 399 ريال سعودي، بدلًا من 769 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية على الشاشات

سكاي وورث 43 بوصة، مع رسيفر ميني نادكو وحامل للشاشة، بسعر 999 ريال سعودي، بدلًا من 1345 ريال سعودي.

توشيبا 58 بوصة، بسعر 1749 ريال سعودي، بدلًا من 2199 ريال سعودي.

إمبكس جلوريا 50 بوصة، ملحق بالشاشة رسيفر ميني نادكو مع حامل للشاشة، بسعر خاص 1049 ريال سعودي، بدلًا من 1350 ريال سعودي.

تي سي ال 55 بوصة، مع رسيفر ميني نادكو وكذلك حامل إمديكو، السعر 1399 ريال سعودي، بدلًا من 2345 ريال سعودي.

تليفزيون إمبكس جلوريا مقاس 65 بوصة، مزود برسيفر ميني نادكو ويأتي مع حامل إمديكو، السعر بعد الخصم 1699 ريال سعودي، بدلًا من 2555 ريال سعودي.

عروض بنده الاسبوعية على ملحقات الهواتف

شاحن متنقل ماك 1+1، 20،000 مللي أمبير، بسعر 109 ريال سعودي.

سماعة رياضية اس بي اس 1+1، بسعر خاص 89 ريال سعودي.

كابل أيفون ماك 1+1، بسعر مميز 19 ريال سعودي.

عدد 2 حقيبة روكسون، متاحة بسعر 89 ريال سعودي.

شاحن متنقل أووي بمدخلين 1+1، 10،000 مللي أمبير، بسعر 109 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية لهذا الأسبوع هي عروض متاحة من اليوم الموافق 10 ربيع الآخر، وحتى يوم 16 ربيع الآخر 1442، حيث تستمر الخصومات على كافة المعروضات لمدة أسبوع.