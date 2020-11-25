نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جوال نوفا 7 اس اي هواوي في جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد ظهر مؤخرا خصومات هائلة في موقع جرير وخصوصا في شهر نوفمبير وما يطلق عليه بـ “البلاك فرايدي”، حيث يعتبر موقع جرير من افضل مواقع بيع الهواتف في السعودية لذالك سوف نقدم لكم في هذا المقال افضل هاتف هواوي علي موقع جرير.

هناك كثير من المميزات في هذا الهاتف الرائع حيث يتميز عن باقي الهواتف التي في نفس الفئة السعرية بالاتي

خفيف الوزن حيث الوزن يعتبر عامل مهم في الهاتف

كاميرا بجودة عاليه حيث يتوفر علي كاميرا تلتقط الصور بدقة عالية

نقاء الشاشة حيث يتوفر علي شاشه كعادة هواوي انها تتميز بنقاء الشاشه

يدعم التصوير بتقنية 4 كي

اداء البطرية جيد جدا حيث انها تدوم اليوم بالكامل

يأتي بـ 4 كاميرات خلفيه

عيوب هاتف نوفا 7 اي اس

كما نعلم ان هناك بعض العيوب التي تعقبت شركة هواوي مؤاخرا لنذكر ابرزها

حذف خدمات جوجل بلاي

كما ان الهاتف لا يدعم لمبة اشعار

يأتي كارت المومري من نوع “نانو مومري”

مواصفات هاتف نوفا 7 اي اس في جرير

يأـي المعالج كالمعتاد في هواتف هواوي العملاقه من نوع kirin 820 5g

يأتي الرام8 جيجا رام مع مساحه 128 جيجا، مع نظام تشغيل 10، 4000 امبير البطاريه.

سعر هاتف نوفا 7 اس اي في جرير

يعتبر سعر هذا الهاتف في موقع جارير من افضل الاسعار حيث هناك خصومات رائعه، ويأتي السعر في موقع جرير 1399 ريال سعودي