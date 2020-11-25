تعرف على أفضل عروض الجمعة البيضاء في مصر

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عمر شويل - جدة عروض الجمعة البيضاء في مصر تعتبر من أكثر العروض التي ينتظرها العديد من متسوقي مصر، حيث يعتبر هذا اليوم من أكثر الأيام انتظارً خلال العام، ولذلك لأن هذا اليوم يقوم به العديد من السكان بالتسوق في جميع المجالات.

من ضمنها الأجهزة الكهربائية، والملابس والإلكترونيات حتى في المركبات ومن ضمنها السيارات والدراجات النارية كذلك، كما نجد إن من ضمن مميزات هذه العروض في مصر إنها تستمر لمدة شهر نوفمبر كامل، لذلك يمكنك النزول في أي يوم من أيام هذا الشهر لكي تتمتع بهذه العروض.

عروض الجمعة البيضاء في مصر

تنتشر العديد من عبارات التسويق في العديد من المحلات التجارية البسيطة والموجودة في كل ركن من أركان مدينتك، بالطبع بجانب المولات الكبيرة مثل مول فتح الله ومول كارفور هايبر ماركت وغيرهم من المولات الصغيرة الغير معروفة.

ويكون الهدف من تلك العبارات هو جذب العملاء، وتكون في أفضل تألقها في أيام الخصومات العالمية مثل أيام الجمعة البيضاء، التي يكون الهدف منها هو تحقيق معدلات مبيعات وأرباح تصل إلى قمتها.

كما نجد إن عدد المنتجات وجودتها هو أكثر ما يطلبه أصحاب المحلات، هو تحقيق أعلى معدلات البيع وتعظيم الأرباح، كما نجد إن عروض الجمعة البيضاء في مصر كبيرة وخصومات خفيفة على جميع المنتجات والمواطنين.

وأثناء قلة الوعي يقع المستهلك في فخ العروض الوهمية والخصومات الوهمية، لذلك يصبح ضحية لرغبات بعض أصحاب المتاجر، ويدخل في حرب شرسة ومنافسة شرسة بين أصحاب المحلات، وفي خضم ذلك نادراً ما يحصل المواطنون على عروض جادة ومزايا حقيقية.

أفضل عروض الجمعة البيضاء في مصر

في غضون ذلك دعا التجار في مصر أن يوم الجمعة فقط يكون لمواصلة عملية البيع لتقديم توصيل مجاني لمختلف المنتجات وعروض خصم كبيرة، بالإضافة إلى الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي.

بدلاً من تنشيطه كل جمعة من شهر نوفمبر، يقدم بعض المتداولين خصومات وهمية للحفاظ على هوامش الربح، وهذا عكس ما يحدث في الخارج.

فقد تم تمديد الخصومات إلى مواقع التسويق وكذلك المحلات التجارية ومراكز التسوق، وعلى وجه الخصوص تنشر المواقع الأمريكية خصومات وهمية وليست مناسبة لعمليات الشراء.

بالإضافة إلى ذلك تتعرض بعض المواقع للعبث للحصول على سلع ممزقة وعلامات تجارية مزيفة، مما يتسبب في نوع من التباين والموثوقية والعديد منهم يذهبون للتسوق على المواقع الأجنبية هذا العام.

يقول بعض العمال في أحد المتاجر إن عملية البيع والشراء كانت ضعيفًا نسبيًا على مدار العام ولم تعد المبيعات كما هي، لذلك قبل سنوات قليلة بدأت فكرة إقامة الجمعة البيضاء في مصر.

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منتجات عروض الجمعة البيضاء في مصر

نجد إن هذه العروض الموجودة سواء في المحلات التجارية أو في المواقع على الإنترنت، فنجد إنها تقدم العديد من المنتجات المختلفة مثل الملابس النسائية، وكذلك أزياء رجالية، وملابس أطفال ومنتجات أطفال.

كما نجد إنها تشكل ايضاً منتجات مكتبية وأدوات مطبخ وأدوات منزلية ومنتجات كهربائية وأثاث وإكسسوارات نسائية، وكذلك مجوهرات وإكسسوارات رجالية وحقائب وأحذية ومستحضرات تجميل ومنتجات صحية ومنتجات العناية بالشعر وكذلك منتجات العناية بالبشرة.

وايضاً منتجات العناية بالجسم وإكسسوارات السيارات والمواد الاستهلاكية، حيث يمكن للمستهلكين الاستمتاع بأفضل الخصومات من خلال عرض الجمعة البيضاء في كل عام.

حيث تبدأ عروض الجمعة البيضاء في آخر جمعة من شهر نوفمبر من كل عام، كما يمكن أن يزداد عدد أيام العروض في متجر الإلكترونية حسب كمية المنتجات المتاحة عندهم.

طريقة المنافسة في عروض الجمعة البيضاء في مصر

نتيجة لذلك تغير الوضع إلى النظر إلى المتاجر التي تقوم بأنشطة مختلفة مثل أدوات التجميل والملابس والأحذية، والتي بدورها جعلت حركات البيع والشراء غير مسبوقة اليوم بدء العروض حيث ينتظر المستهلكون العروض التي تقدمها، لأنها تختلف عن العروض والخصومات الموسمية خلال فترة البيع.

كما يضيف بعض العمال أن الأرباح التي يتم تحقيقها يوم الجمعة البيضاء تعوض الخسائر والركود الذي يشهده السوق معظم العام، ونتوقع أن المستهلكين أنفسهم ينتظرون هذا اليوم بفارغ الصبر كذلك.

كما يهتم المستهلكون على ما يريده من أكبر الخصومات وأكبر كمية من المنتجات، ويحقق ربحًا بقدر ما يقدمه أصحاب كل متجر، لذلك يجب عليك التأكد من الاستفادة من هذه العروض.

فقد أصبحت عمليات الشراء عبر الإنترنت مثل موقع سوق دوت كوم منافسة شرسة بالنسبة للمحلات الفعلية، حيث يصبح لديهم عملاء خاصين بهم، لذلك لابد من المحلات العادية تقديم العديد من العروض المنافسة للأسواق التجارية.

كما نجد العديد من المواقع الأخرى التي تقدم عروض وخصومات في شهر نوفمبر ومنها الآتي:

موقع أمازون Amazon

موقع نمشي Namshi

موقع نون Noon

موقع جوميا Jumia

موقع وولمارت Walmart

موقع نيو إيج Newegg

موقع كوهلز Kohl’s

موقع مايسيز Macy’s

موقع تارجت Target

موقع إيباي ebay، عروض الجمعة البيضاء.

الخلاصة

تعرفنا في المقال، على أفضل عروض الجمعة البيضاء في مصر، وأقواها، بالإضافة إلى أبرز المؤسسات والشركات المقدمة للعروض والتخفيضات المميزة في هذا اليوم.