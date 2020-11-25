انت الان تتابع تفاصيل خبر أمريكي يعود للحياة بعد توقف قلبه لأكثر من 45 دقيقة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في واقعة غريبة من نوعها عاد أمريكي للحياة بعد توقف قلبة لأكثر من 45 دقيقة، حيث شهدت مستشفى هاربوفيو الطبي بالولايات المتحدة الأمريكية حادثة غريبة، بعد أن عاد قلب مايكل كنابينسكى للنبض مجددا بعد 45 دقيقة ليعود من الموت.

فقد عثر على مايكل كنابينسكى بعد أن ضل طريقة الأسبوع الماضي في متنزه بجبل رينيية بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان الجو شديد البرودة، حيث عثر علية متجمدا وفاقد للوعى، ونقل إلى أقرب مستشفى في سياتل، و بعد تقديم كافة الإسعافات الطبية إليه إلا أن الأطباء عجزوا عن إعادة قلبة للعمل من خلال الصدمات الكهربائية.

اقرأ أيضا:-

وقد أعلنت المستشفى أنه فور وصول مايكل كنابينسكى إلى قسم الطوارئ بالمستشفى تم تقديم علاج يسمى “الاكسجة الغشائية خارج الجسم” وهو ما يساعد على توفير الأكسجين اللازم للجسم، ثم تم نقله إلى وحدة العناية المركزة، وعقب ذلك وبعد محاولات آخرى نجح الفريق الطبي وبعد 45 دقيقة في إعادة إنعاش قلب مايكل كنابينسكى، ويعد مرور يومين أفاق مايكل دون أي أعراض آخرى، ليشكر الأطباء عن عدم تخليهم عنه وغادر المستشفى بعد مرور ثمانية أيام.